Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 29 октября
USD ЦБ: 63,87 (-0,13) Quote, 14:01
Курс евро на 29 октября
EUR ЦБ: 70,84 (-0,28) Quote, 14:01
Жена Малахова ответила на сообщения о предложениях мужа об эскорт-услугах Общество, 17:17 Тишина, покой и звукоизоляция: как оградиться от лишнего шума. Карточки РБК и ROCKWOOL, 17:05 Эксперты назвали самые изменившиеся из-за санкций отрасли экономики Экономика, 17:01 «Северсталь» включила в тренерский штаб бойца UFC Спорт, 16:58 Польская комиссия второй раз за год осмотрела обломки Ту-154 Качиньского Общество, 16:52 Путин встретится с президентом Кубы Политика, 16:51 Китай, Telegram и Bakkt: почему биткоин снова начал расти Крипто, 16:51 Страховым компаниям: как стать лидером в эпоху интернета Pro, 16:45 Татьяна Жаркова — о комплексном подходе для внедрения блокчейна Партнерский материал, 16:36 Минэк предложил увеличить число экспортеров российского сжиженного газа Бизнес, 16:36 Сильные отчеты и прогресс в торговых переговорах стимулировали рост акций Quote, 16:34 Собянин заявил о заслуге силовиков в отсутствии «последствий» от митингов Общество, 16:33 Лавров назвал печальным возможный выход США из Договора по открытому небу Политика, 16:31 Бизнес-омбудсмен допустила создание в Москве частных СИЗО Бизнес, 16:28
Экономика ,  
0 
Эксперты назвали самые изменившиеся из-за санкций отрасли экономики Ограничения повлияли в первую очередь на сельское хозяйство и ИT
Наибольший эффект санкции оказали на развитие сельского хозяйства и ИT, оценили эксперты Coface. Но импортозамещение в России по-прежнему сильно зависит от зарубежных технологий и оборудования
Фото: Иван Губский / ТАСС

Ограничительные меры дали возможность России снизить зависимость от импортной продукции и найти новые источники доходов от экспорта. Насколько оправдала себя политика контрсанкций, проанализировали эксперты Coface — международной компании в области страхования рисков в торговле и внешнеэкономической деятельности, с отчетом которой ознакомился РБК.

Процесс диверсификации особенно быстро идет в российском агропродовольственном секторе и сфере информационных технологий, отмечают в Coface. Но импортозамещению препятствуют недостаточный объем внутреннего производства и низкое качество продукции. Для развития и модернизации производства российскому бизнесу приходится импортировать западное оборудование и технику, так как местных аналогов некоторого оборудования просто нет. Многие предприятия, по мнению экспертов, получают прибыль только благодаря привилегиям от заинтересованности властей в импортозамещении.

Как санкции повлияли на IT-рынок

Россия импортирует значительно больше технологий, чем экспортирует:

  • поставки технологий составили всего 0,58% экспортного портфеля в 2017 году, приводит Coface оценки ООН и Globaleconomy;
  • 46% импорта приходится на оборудование и аппаратуру, 35% — на интеллектуальные решения.

Санкции лишили часть российских компаний самых прибыльных рынков США и центральной Европы, рассказал РБК глава Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) Николай Комлев. К тому же бренд «Сделано в России» стал непривлекательным не только в США и западной Европе, но и других странах — контрагенты западных компаний избегают сотрудничества с российскими, опасаясь вторичных санкций. Российским разработчикам приходится прятать свое происхождение — переносить штаб-квартиры в другие страны и регистрировать новые бренды, увеличивая издержки. Хотя российские разработчики переориентировались на азиатский и латиноамериканский рынки, они менее безопасные в плане защиты интеллектуальной собственности, отмечает эксперт.

Внутренними антисанкциями, по словам Комлева, можно назвать целую серию законопроектов, например, о «суверенном интернете», который направлен на создание инфраструктуры для бесперебойной работы российских интернет-ресурсов в случае их отключения от зарубежных серверов.

Плюсом санкций можно считать то, что власти перешли от слов к делу в области поддержки российских производителей, отмечает Комлев, но не совсем рыночными средствами — от льгот и преференций до прямых запретов.

С 2016 года госорганы при закупках программного обеспечения должны отдавать предпочтение отечественному софту. Кроме того, Минпромторг предлагал запретить госсектору закупать импортные компьютеры, бытовую технику и телекоммуникационное оборудование, если на рынке есть отечественные аналоги и запустил реестр техники российского производства. Правительство потребовало от крупнейших госкомпаний в ближайшие годы перейти на «преимущественное использование» отечественного ПО. К 2022 году российским в них должно быть более половины софта.

  • Доля отечественного софта при госзакупках выросла с 20 до 65% с 2015 года, сообщал в апреле 2019 года замглавы Минцифраза Алексей Соколов.

Но не все отечественное ПО соответствует международным стандартам и требованиям безопасности, жаловался Российский союз промышленников и предпринимателей. Переходя на российское ПО, госкомпании несут двойные расходы — на внедрение новых и списание старых. К тому же под видом импортозамещения американское и европейское оборудование зачастую заменяют китайским и корейским — иногда напрямую, иногда — пряча лейблы, рассказал Комлев.

К тому же процесс импортозамещения тормозит нехватка инвестиций. В нацпрограмме «Цифровая экономика» на импортозамещение программного обеспечения (ПО) заложено 5 млрд руб. В то же время российские производители просят 70 млрд руб. господдержки. «Существует дилемма: бизнес уверяет, что готов покупать российское и ждет готовых решений. Разработчикам же не хватает инвестиций и они опасаются, что вложатся, а готовый продукт будет невостребован», — объяснил Комлев.

Импортозамещения лекарств практически нет

Санкции по минимуму затронули фармрынок по сравнению с другими отраслями, отмечает директор по развитию из компании RNC Pharma Николай Беспалов. Отдельные производители столкнулись с ограничениями поставок оборудования. «Но эта проблема была решена: переключились на других поставщиков из Азии, включая китайских. Часть оборудования начали проектировать самостоятельно», — пояснил эксперт.

  • Импорт фармацевтической продукции после введения санкций остался на прежнем уровне — 4,6% от общего объема импорта в 2018 году. Такой же был и в 2012 году, оценили в Coface.
  • Российские лекарства занимают всего 20% рынка и 35% от объема госзакупок. Экспорт практически отсутствует.

Политика
Путин объяснил главе Башкирии суть продовольственного эмбарго

Стратегия «Фарма-2030» поставила задачу увеличить долю отечественных медикаментов с 20% до 65% от общего объема фармацевтического рынка и наладить экспорт, который в настоящий момент практически отсутствует.

Но несмотря на ослабление рубля и санкции, датская фармацевтическая компания Novo Nordisk — крупнейший производитель инсулина в мире — в 2015 году открыла завод в Калуге. Однако иностранные производители не спешат инвестировать в российский фармрынок: их беспокоит распространенность дженериков, слабая защита интеллектуальных прав, а также риск вмешательства властей в ценообразование, считает гендиректор Coface в России Василий Чекулаев.

Авторынок продолжил сокращаться

Влияние санкций на автопроизводителей было не таким колоссальным, как для финансовых рынков, но все же оно в большей степени негативное, рассказала РБК партнер компании Deloitte Татьяна Кофанова.

Продажи новых легковых и коммерческих автомобилей обрушились на 35,7% в 2015 году — с 2,5 млн до 1,6 млн в 2014 году. По прогнозу, продажи в 2019 году составят 1,7 млн машин, сообщала Ассоциация европейского бизнеса.

  • Около 75% продаж автомобилей в России приходится на вторичный рынок, а география экспорта пока ограничивается странами Центральной Азии, замечают в Coface.

Доля импортных запчастей в автопроме составляет от 50 до 70%, и после девальвации рубля стоимость компонентов и, соответственно, цены на автомобили росли. Производственные мощности в российском автопроме загружены на 45%. Сократился объем инвестиций из-за персональных санкций, которые затронули руководителей и инвесторов, например владельца группы ГАЗ Олега Дерипаску. ГАЗ является лидером российского рынка коммерческих машин, на его долю в сентябре, по данным «Автостат», пришлось более 45% от общего месячного объема продаж. «Активно шло движение по сближению группы ГАЗ с Volkswagen. Они давние партнеры по многим проектам. И, конечно, санкции повлияли на скорость такого сближения и на глубину их сотрудничества», — отмечает Кофанова.

Пять лет продэмбарго

Наиболее эффективным ответом России на санкции стал запрет на импорт продуктов из ЕС и США — молока, сыра, овощей, фруктов, рыбы и мяса, считают эксперты. Продовольственное эмбарго затронуло около 10% всего объема потребляемых страной продуктов. В 2014 году 60% фруктов и 20% молочной продукции в российских магазинах были импортными, под запрет попала примерно половина поставок в каждой категории, оценили в Coface.

По ряду категорий Россия действительно добилась импортозамещения, показало ранее исследование KPMG по просьбе РБК:

  • Россия производит 99% необходимого ей зерна, 93% мяса и мясных продуктов, 95% сахара, 84% молока, свидетельствуют данные Росстата и Минсельхоза на 2018 год.

Рентабельность 400 крупнейших предприятий АПК по чистой прибыли выросла незначительно. В 2014 году она составляла 12%, 2015 году — 18%, в 2018 — 13%, подсчитал Deloitte. Самым инвестиционно привлекательным бизнесом в условиях продэмбарго стало разведение винограда — доходность в этом секторе выросла с 7% до 27% с 2014 по 2018 год.

Однако зависимость России от иностранных поставщиков сохраняется — как от закупок оборудования, так и кормов, саженцев и семян:

  • 50% добавленной стоимости в агропродовольственном секторе создается с помощью иностранного участия, констатировали эксперты Coface.

Несмотря на продэмбарго, за пять лет доля ввоза продуктов в общем объеме импорта уменьшилась незначительно:

  • Импорт продуктов снизился с досанкционных 13% в 2012 году до 11,4% в 2018 году;

Это объясняется тем, что по ряду направлений Россия переориентировалась на других поставщиков, пояснил РБК управляющий партнер Agro&Food Communications Илья Березнюк. После продэмбарго в 2014 году резко снизился импорт морепродуктов. Ранее крупными поставщиками были, например, Канада, Исландия, Норвегия, теперь большую долю их поставок взяли на себя Индия, Индонезия, Вьетнам и другие.

«В силу климатических условий мы не можем заменить все импортные фрукты и овощи», — напоминает Березнюк. Зато продэмбарго обеспечило большой скачок овощеводства и производства российских сыров. «Импорт мяса сейчас действительно на минимуме, импорт в основном из СНГ и стран Южной Америки», — уточнил эксперт.

Другой результат продэмбарго — рост цен на продукты:

  • Больше всего за пять лет с 2013 года в рознице подорожали сливочное масло (+79%), мороженая рыба (+68%), капуста (+62%), подсолнечное масло (+35%), макароны (+34%), пшеничная мука (+25%).

Несмотря на переключение на поставки из стран и даже нелегальный ввоз европейской продукции, нехватка импортных продуктов привела к росту цен, из-за которого покупатели переключились на более дешевые отечественные аналоги или вовсе отказались от некоторых позиций, отмечает Coface. Этот вывод подтверждают результаты исследования KPMG — самую большую цену за обеспечение импортозамещения заплатил потребитель.

Как резюмируют эксперты Coface, диверсификация экономики невозможна без достаточного количества базового сырья, современных средств производства и благоприятного делового климата. В России же наряду с ростом политических рисков и дефицитом рабочей силы негативный деловой климат отрицательно сказывается на объеме внутренних и иностранных инвестиций в экономику, которые могли бы ускорить процесс диверсификации и снизить зависимость страны от импорта, подвели итог внешнеэкономические специалисты международной компании.

Автор: Ольга Агеева
При участии: Анна Гальчева
Теги: диверсификация, санкции, контрсанкции, продовольственное эмбарго
Материалы по теме
Главными поставщиками микроэлектроники в Россию оказались три страны Азии
Экономика
Аналитики Fitch назвали санкции главной помехой для роста рейтинга России
Экономика
Каждая пятая российская компания нашла для себя плюсы в санкциях
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter