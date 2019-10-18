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Скорые и автобусы помешали ГАЗу перейти на четырехдневку
Автопроизводитель планировал перевести сотрудников на сокращенный график работы из-за ситуации на рынке и воздействия санкций. Однако в планы компании вмешался госзаказ
Фото: Владимир Астапкович / ТАСС

Анонсированный возможный переход сотрудников группы ГАЗ с 21 октября на четырехдневную рабочую неделю не состоится. Об этом сообщил РБК представитель пресс-службы автопроизводителя.

Ожидалось, что группа ГАЗ перейдет на сокращенный режим работы, который будет действовать с 21 октября 2019 года до 20 апреля 2020 года. Причиной этого называлось ухудшение ситуации на рынке коммерческого транспорта и последствия санкций США.

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«В текущем периоде наши предприятия выполняют госзаказ, полученный наряду с другими компаниями в отрасли — поставки в регионы школьных автобусов и машин скорой помощи, поэтому введение сокращенной рабочей недели отсрочено», — сказал представитель пресс-службы. Представитель ГАЗ не раскрыл объем госзаказа и сроки его выполнения.

Дальнейшие решения о графике работы руководство группы ГАЗ будет принимать совместно с профсоюзным комитетом и рабочими советами в зависимости от того, как будет развиваться ситуация на рынке, и от воздействия санкций.

В прошлом году премьер Дмитрий Медведев впервые высказался о возможности перевести российскую экономику на четырехдневную рабочую неделю. Позднее он пояснил, что такая возможность будет зависеть от ситуации в экономике страны на конкретных видах производств.

Авторы: Мария Бондаренко, Светлана Бурмистрова
Теги: группа ГАЗ, автобусы, скорая помощь
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