Аналитики назвали выращивание винограда самым рентабельным сектором в АПК

После введения продэмбарго наиболее привлекательным для инвесторов в сельском хозяйстве оказалось виноградарство. В этом секторе, по подсчетам Deloitte, в последние годы зафиксирована самая высокая рентабельность по чистой прибыли

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По просьбе РБК аналитики Deloitte оценили инвестиционную привлекательность конкретных секторов российского АПК в условиях пяти лет продэмбарго. Для этого в Deloitte изучили отчетность по РСБУ 400 крупнейших компаний российского АПК с доступными в базе СПАРК данными за 2018 год. Отраслевая принадлежность компаний определялась по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности. За основу были взяты два ключевых показателя: чистая прибыль и рентабельность по ней бизнеса.

Самым рентабельным бизнесом в условиях продэмбарго, как свидетельствуют подсчеты Deloitte, может считаться разведение винограда. Если по итогам 2014 года доходность в этом секторе равнялась лишь 7%, то по итогам 2018-го — уже 27%. А в 2017-м этот показатель и вовсе составил 36%.

С 2014 года площадь виноградников в стране, по данным Росстата, увеличилась всего на 3,3 тыс. га — до 93,5 тыс. га в 2018-м. Производство винограда после введения эмбарго выросло всего на 10%, до 627,7 тыс. т в 2018-м.

Высокая рентабельность может быть у производителей столового винограда, который идет в пищу, полагает президент Национального плодоовощного союза Анатолий Куценко. Он отмечает, что высокая рентабельность означает низкую конкуренцию: в России традиционно культивировался виноград для винного производства — так называемые технические сорта. Производство же столового винограда пока ограничено климатическими условиями и небольшим количеством сортов.