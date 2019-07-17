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НЛМК ₽169,44 (+8,62%) прогноз Альфа-Банк к 16.07.20
Евро/Рубль ₽73,1 (+3,45%) прогноз Goldman Sachs к 31.12.19
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Аналитики назвали выращивание винограда самым рентабельным сектором в АПК
После введения продэмбарго наиболее привлекательным для инвесторов в сельском хозяйстве оказалось виноградарство. В этом секторе, по подсчетам Deloitte, в последние годы зафиксирована самая высокая рентабельность по чистой прибыли
Фото: David Mdzinarishvili / Reuters

По просьбе РБК аналитики Deloitte оценили инвестиционную привлекательность конкретных секторов российского АПК в условиях пяти лет продэмбарго. Для этого в Deloitte изучили отчетность по РСБУ 400 крупнейших компаний российского АПК с доступными в базе СПАРК данными за 2018 год. Отраслевая принадлежность компаний определялась по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности. За основу были взяты два ключевых показателя: чистая прибыль и рентабельность по ней бизнеса.

Самым рентабельным бизнесом в условиях продэмбарго, как свидетельствуют подсчеты Deloitte, может считаться разведение винограда. Если по итогам 2014 года доходность в этом секторе равнялась лишь 7%, то по итогам 2018-го — уже 27%. А в 2017-м этот показатель и вовсе составил 36%.

С 2014 года площадь виноградников в стране, по данным Росстата, увеличилась  всего на 3,3 тыс. га — до 93,5 тыс. га в 2018-м. Производство винограда после введения эмбарго выросло всего на 10%, до 627,7 тыс. т в 2018-м.

Высокая рентабельность может быть у производителей столового винограда, который идет в пищу, полагает президент Национального плодоовощного союза Анатолий Куценко. Он отмечает, что высокая рентабельность означает низкую конкуренцию: в России традиционно культивировался виноград для винного производства — так называемые технические сорта. Производство же столового винограда пока ограничено климатическими условиями и небольшим количеством сортов.

В 2014 году, когда Россия ввела запрет на ввоз мяса, молока, овощей, фруктов и другого продовольствия из стран ЕС и США, чистая прибыль 400 крупнейших компаний российского агропромышленного комплекса равнялась 237,6 млрд руб., средняя рентабельность по чистой прибыли — 12%, подсчитали аналитики консалтинговой компании Deloitte. В следующем, 2015 году совокупная прибыль достигла уже 330 млрд руб., а маржинальность — 18%. По итогам прошлого года эти показатели составили лишь, соответственно, 277,7 млрд руб. и 13%.

Маржинальность производителей столового винограда растет из-за увеличения стоимости сырья для виноделов, считает Куценко. Розничные цены на виноград за четыре года выросли почти на 30%, по итогам 2018 года 1 кг стоил в магазинах в среднем 179,5 руб.

Отделить столовый виноград от технического и оценить его доходность сложно, поскольку разные сорта зачастую выращивают одни и те же сельхозпроизводители, отмечает президент винного дома «Абрау-Дюрсо» Павел Титов. Но он допускает, что у производителей столового винограда действительно может быть высокая маржинальность, связанная в том числе с господдержкой. В Чеченской Республике — крупнейшем регионе-производителе — выделяются большие региональные и федеральные субсидии на выращивание столового винограда, а также субсидии под холодильные мощности, в которых этот виноград потом хранится, указывает Титов. Площади, на которых растет технический виноград, наоборот, сокращаются, указывает президент «Абрау-Дюрсо».

Рентабельность по чистой прибыли виноделия, по словам Титова, не очень высокая: у «Абрау-Дюрсо» этот показатель в 2018 году составил около 14% при выручке 8,5 млрд руб.

О привлекательности для инвесторов еще двух секторов АПК — свиноводстве и производстве молока — читайте в материале «РБК Pro».

Автор: Елена Сухорукова
Теги: продэмбарго, АПК, импортозамещение
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