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Бизнес предупредил о первом за три года спаде продаж автомобилей в России
Продажи новых автомобилей в России в 2019 году упадут более чем на 2%, прогнозирует Ассоциация европейского бизнеса. Это станет первым падением с конца 2016 года, когда рынок просел на 11%
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в России по итогам 2019 года составят 1,76 млн штук, или на 2,2% меньше, чем было годом ранее, сообщил в пятницу, 4 октября, комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Ранее в комитете прогнозировали «удержание уровня продаж» 2018 года (1,8 млн) и даже «выход на рост».

По итогам сентября 2019 года было реализовано 157,13 тыс. новых автомобилей, или лишь на 0,2% меньше, чем в прошлом году. Это является «неплохим результатом, принимая во внимание отрицательную динамику последних месяцев», отметил председатель комитета АЕБ Йорг Шрайбер. «Но в целом в январе—сентябре 2019 года было продано на 2% меньше, что проецирует тот же слабо негативный тренд на конец года», — отметил он.

«Мы также считаем, что рынок 2019 года может незначительно снизиться относительно 2018 года», — сказал РБК представитель крупнейшего российского автоконцерна АвтоВАЗ. По его словам, задача компании — удержать долю рынка 20%. Сейчас она составляет 20,9%.

По итогам января—сентября АвтоВАЗ увеличил продажи на 2%, до 265,2 тыс. машин. А у его главных конкурентов, KIA и Hyundai, они остались на уровне прошлого года — 168,14 тыс. и 131,99 тыс. штук, следует из материалов АЕБ.

По итогам года динамика российского авторынка может быть около нулевых значений по отношению к 2018 году, что в целом не так плохо, передал РБК через пресс-службу.директор «Ауди Авилон» Ренат Тюктеев. «Что касается трендов, которые мы отмечаем, то в премиум-сегменте стабильно и без значимых колебаний продаются автомобили А-B-C-сегмента», — добавил он.

В 2017–2018 годах продажи новых автомобилей росли на 11,9 и 12,8% соответственно, а до этого падали четыре года подряд. Однако еще в январе 2019 года Шрайбер предупреждал, что начало 2019 года ожидается трудным для российского автомобильного рынка, в том числе из-за повышения НДС с 18 до 20% и возможного ужесточения западных санкций. «Перспектива на 2019 год не столь ясна. Увеличение НДС и возможное ужесточение санкций США создают существенные риски и неопределенности на рынке, в особенности в первом квартале», — предупреждал тогда он.

Теперь глава комитете АЕБ не исключает продолжение падения на российском рынке и в 2020 году из-за планов правительства вводить новый утилизационный сбор на автомобили. «Здесь присутствует элемент неопределенности — возможность еще одного существенного увеличения утилизационного сбора в 2020 году, что, по сведениям, обсуждается в правительстве. Если такое решение будет принято на самом деле, то это поставит вопрос о долгосрочной перспективе российского автомобильного рынка в целом», — сказал в пятницу Шрайбер.

РБК направил запрос представителю Минпромторга.

Автор: Тимофей Дзядко
Теги: АВТОВАЗ
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