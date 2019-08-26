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Путин объяснил главе Башкирии суть продовольственного эмбарго

Президент России Владимир Путин объяснил врио главы Башкирии Радию Хабирову, что введенное в 2014 году продовольственное эмбарго является ответными мерами страны. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Хабиров рассказал, что французская компания Savencia начала строить в регионе предприятие по производству мягких сыров. «Это крупнейшая французская компания. Поэтому к нам интерес сейчас большой, и мы весь инструментарий, который существует, соответственно, реализуем», — сказал он.

После этого Путин поинтересовался у врио главы Башкирии, действуют ли российские ограничительные меры в республике.

«Селяне так и говорят: вы, говорят, держитесь там, держите эти санкции, потому что на самом деле это, правда, работает», — ответил Хабиров. В связи с этим Путин отметил, что «это не санкции, а ответные меры».

Политика
Кремль объяснил необходимость уничтожения санкционки

Россия ввела продовольственное эмбарго в августе 2014 года. Причиной стали санкции США и стран Евросоюза после присоединения Крыма. В Россию запрещено ввозить некоторые продовольственные товары из США, Норвегии, Австралии, Канады, а также стран ЕС. Впоследствии эмбарго расширялось.

В августе текущего года правительство России продлило действие правил уничтожения санкционных продуктов до декабря 2020 года. В ФТС отмечали, что за пять лет эмбарго уничтожено уже 21 тыс. т продуктов.

Теги: Владимир Путин, Башкирия, продэмбарго
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