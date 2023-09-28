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Война санкций ,  
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Орешкин увидел переход от больной части глобальной экономики к здоровой

Орешкин: Россия переключилась с больной части глобальной экономики на здоровую
Сюжет
Война санкций
России теперь важнее, что происходит не в Германии или США, а в Китае и Индии, считает помощник президента. По его мнению, переориентация на новые рынки позволила российской экономике стать устойчивее и решать поставленные задачи

Орешкин увидел переход от больной части глобальной экономики к здоровой
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Россия за последние полтора года провела структурную реформу, которая позволила переключиться «с больной части глобальной экономики на здоровую», заявил в ходе Московского финансового форума помощник президента России Максим Орешкин. Трансляция велась на сайте мероприятия.

«На самом деле то, что сделано за последние полтора года, — это очень большая структурная реформа. Структурная реформа по переключению российской экономики, ее ориентации с больной части глобальной экономики на здоровую», — сказал он.

Оставшись в прошлой жизни, в России сейчас бы обсуждали рецессию немецкой экономики и как это плохо для российской, а также нестабильность финансового сектора в США с ростом ставок, считает помощник президента.

«Нам теперь гораздо важнее, что темп роста экономики Китая ускорился во втором квартале до 6,5%, темп роста экономики Индии — 7,8%, что на рынках наших основных товаров складывается дефицит, который толкает цены вверх», — отметил Орешкин.

Структурная реформа в России продолжается и она была очень болезненной, поскольку проходила переориентация систем логистики, платежей, всего остального, указал он.

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Переориентация на «здоровую часть глобальной экономики» позволяет России быть устойчивее и решать поставленные задачи, связанные с обороной и безопасностью, с технологическим перевооружением, с развитием образования и другими вопросами.

В середине сентября президент Владимир Путин объявил о завершении восстановления экономики России после введения западных санкции из-за военной операции на Украине. Страна выдержала беспрецедентный «санкционный натиск» недружественных стран, а ее ВВП вышел на досанкционный уровень, сказал глава государства.

По итогам прошлого года (когда США и ЕС ввели большинство своих санкций против России) российская экономика, по данным Росстата, сократилась на 2,1%. Это меньше, чем во время пандемии коронавируса в 2020-м. В этом году Минфин ожидает роста экономики на 2,5%. Путин же допускал, что темпы могут быть еще выше — 2,8%.

Оценка ЦБ предполагает рост в пределах 0,5–2%. В то же время Банк России считает, что впоследствии темпы будут замедляться: одним из фактором этого, по мнению регулятора, служит нехватка рабочих ресурсов.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Максим Орешкин российская экономика структурные реформы
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