Собянин заявил об экономической войне с восточными странами

Мэр Москвы заявил, что власти азиатских стран активно предоставляют своим компаниям различные преференции, а «дарить» России доступ к высоким технологиям там «никто не собирается»

Сергей Собянин (Фото: Андрей Любимов / РБК)

После разворота на Восток из-за введенных Западом санкций российская экономика столкнулась с новыми трудностями, заявил на Московском экономическом форуме мэр столицы Сергей Собянин.

«Восточные рынки, мы должны понимать, что они еще более жестки. С нами уже и там идет серьезная война, экономическая война», — заявил Собянин.

Мэр Москвы отметил, что, вводя санкции, Запад отрезал России доступ к современным технологиям, но и на Востоке «никто не хочет дарить технологии — ни в области машиностроения, ни в области авиастроения, ни в области микроэлектроники».

«Никто не собирается. Более того, нам открыто говорят, «хотите получить какие-то технологии — покупайте в целом продукт». Мы говорим, «да нет, нам нужно в лучшем случае комплектующие, которые мы заменим в скором времени». Нам говорят: «Мы это понимаем, поэтому не собираемся это делать, по крайней мере не собираемся по нормальным ценам. Вот двойная цена — пожалуйста», — рассказал Собянин.

Он отметил также, что власти азиатских стран активно предоставляют своим компаниям различные преференции, «дают своим производителям, по сути, демпинг». Из случившегося мэр Москвы призвал извлекать уроки и учитывать их при планировании экономики, как федеральной, так и региональных.

«Когда мы планируем свои инвестиции, государственные инвестиции, государственную поддержку, мы должны понимать, что никакой сверхэффективной истории мы там не получим. Мы должны заниматься государственной поддержкой ключевых областей, где мы видим опасность: микроэлектроника, автомобилестроение, космические технологии, спутниковые технологии, беспилотные технологии», — пояснил Собянин.

Мэр Москвы выразил уверенность, что в конечном счете Россия справится со всеми кризисами, более того, именно они дадут стране новые возможности для развития. «Мы не можем жить спокойно, мы живем в условиях кризиса и если нет кризиса, то мы с вами стагнируем, если есть кризисы, мы с вами возрождаемся и движемся вперед», — резюмировал Собянин.