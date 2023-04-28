ЦБ исключил падение экономики в 2023 году

ЦБ пересмотрел прогноз по росту ВВП России в 2023 году до 0,5–2%

Центробанк улучшил прогноз по ВВП на 2023 год. Теперь регулятор считает, что экономика России вырастет на 0,5–2%. В предыдущем прогнозе ЦБ допускал как снижение на 1%, так и рост на такую же величину

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Банк России улучшил прогноз для российской экономики на этот год: в базовом сценарии темп прироста ВВП составит 0,5–2%. Это следует из сообщения ЦБ.

Февральский прогноз Банка России предусматривал изменение ВВП в 2023 году от минус 1% до плюс 1%.

Прогноз на 2024 и 2025 годы остался прежним: рост на 0,5–2,5 и 1,5–2,5% соответственно.

«Это означает, что к концу 2024 года российская экономика достигнет уровня конца 2021 года», — отмечает ЦБ.

Ранее в апреле обновленный в сторону улучшения прогноз развития экономики представило Минэкономразвития. Ведомство ожидает рост ВВП на 1,2% по итогам этого года, на 2% в 2024 году и 2,6% в 2025-м. Ключевым драйвером роста будет частичное восстановление потребительского спроса под влиянием растущих зарплат, считают в министерстве.

Прогнозы международных институтов более сдержанные: МВФ ожидает рост российской экономики на 0,7% в этом году, Всемирный банк предполагает спад на 0,2%.

Ограничения для производительности труда

Экономическая активность в России растет быстрее, чем предполагалось ранее, констатирует ЦБ. Об этом, в частности, говорит увеличение внутреннего спроса. Это, в свою очередь, способствует улучшению деловых настроений, «несмотря на сохраняющиеся сложности со стороны внешних условий», отмечает регулятор.

В условиях перестройки экономики продолжается изменение структуры совокупного спроса, указывает Банк России. «Потребительский спрос продолжает восстанавливаться, но пока остается умеренным. При этом в целом продолжает возрастать вклад бюджетной политики в расширение совокупного спроса, в том числе за счет расширения государственных инвестиций», — поясняет он.

Вместе с тем возможности расширения производства сейчас в значительной мере ограничены состоянием рынка труда, обращает внимание ЦБ. «Безработица вновь обновила исторический минимум. На фоне последствий частичной мобилизации и продолжающегося роста спроса предприятий на труд во многих отраслях усиливается нехватка рабочей силы. В этих условиях рост производительности труда может отставать от роста реальных заработных плат», — подчеркивает регулятор.

Уровень безработицы в России в феврале составил 3,5%, это минимальный показатель за всю историю Российской Федерации.

О том, что конкуренция за кадры ведет к росту зарплат, но их дефицит ограничивает возможности производства, писали в январе аналитики департамента исследований и прогнозирования Центробанка. Увеличение заработных плат быстрее роста производительности труда становится проинфляционным фактором, предупреждали они.

Предприятия в апреле демонстрируют рекордную интенсивность найма работников, констатирует Институт экономической политики, проводящий ежемесячные конъюнктурные опросы промышленников. О недостаточной численности работников в связи с ожидаемыми изменениями спроса сообщили 35% предприятий. Одновременно данные ИЭП свидетельствуют о «продолжении явного роста выпуска» и восстановлении спроса на промышленную продукцию.