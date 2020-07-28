Аксенов объявил о переносе экономического форума в Ялте на 2021 год

Причиной отмены форума в 2020 году глава Крыма Сергей Аксенов назвал угрозу коронавирусной инфекции COVID-19

Фото: Максим Григорьев / ТАСС

Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) из-за угрозы коронавирусной инфекции COVID-19 переносится на 2021 год, объявил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Форума в этом году не будет. В связи с эпидемией коронавируса <...> решили форум перенести на следующий год и весной провести», — сказал Аксенов (цитата по ТАСС).

При этом Аксенов заверил, что в 2021 году форум пройдет на «высоком, правительственном» уровне, а его международная повестка будет «достаточно серьезной».

Глава Крыма сообщил, что в администрации Ялты за последние дни выявлены более 20 человек, зараженных COVID-19.

Ранее в России отказались от проведения в обычные сроки других крупных форумов. Еще в феврале премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о переносе «из-за вспышки новой коронавирусной инфекции» на неопределенный срок инвестиционного форума, который должен был состояться в Сочи 12–14 февраля. В марте первый вице-премьер Андрей Белоусов объявил об отмене в 2020 году Петербургского международного экономического форума, который должен был пройти 3–6 июня. Затем отказались от проведения Красноярского экономического форума и Форума инновационных финансовых технологий FINOPOLIS в Сочи. В июне фонд Росконгресс сообщил о переносе на сентябрь 2021 года Восточного экономического форума, традиционно проходящего во Владивостоке.