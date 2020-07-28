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Аксенов объявил о переносе экономического форума в Ялте на 2021 год

Причиной отмены форума в 2020 году глава Крыма Сергей Аксенов назвал угрозу коронавирусной инфекции COVID-19
Фото: Максим Григорьев / ТАСС
Фото: Максим Григорьев / ТАСС

Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) из-за угрозы коронавирусной инфекции COVID-19 переносится на 2021 год, объявил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Форума в этом году не будет. В связи с эпидемией коронавируса <...> решили форум перенести на следующий год и весной провести», — сказал Аксенов (цитата по ТАСС).

При этом Аксенов заверил, что в 2021 году форум пройдет на «высоком, правительственном» уровне, а его международная повестка будет «достаточно серьезной».

Глава Крыма сообщил, что в администрации Ялты за последние дни выявлены более 20 человек, зараженных COVID-19.

Ранее в России отказались от проведения в обычные сроки других крупных форумов. Еще в феврале премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о переносе «из-за вспышки новой коронавирусной инфекции» на неопределенный срок инвестиционного форума, который должен был состояться в Сочи 12–14 февраля. В марте первый вице-премьер Андрей Белоусов объявил об отмене в 2020 году Петербургского международного экономического форума, который должен был пройти 3–6 июня. Затем отказались от проведения Красноярского экономического форума и Форума инновационных финансовых технологий FINOPOLIS в Сочи. В июне фонд Росконгресс сообщил о переносе на сентябрь 2021 года Восточного экономического форума, традиционно проходящего во Владивостоке.

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ЯМЭФ проводится ежегодно с 2015 года. В 2020 году он должен был пройти 23–25 апреля, однако в начале марта было объявлено о переносе сроков проведения.

«Причина переноса форума — распространение коронавируса в мире. Хочу подчеркнуть: это чисто профилактическая мера», — сообщил 3 марта Аксенов, однако нового срока проведения не назвал. «О новой дате пока говорить рано, посмотрим, как будет развиваться ситуация», — добавил глава Крыма.

В 2019 году в ЯМЭФ, по данным оргкомитета, приняли участие 4564 человека, в том числе 807 иностранных делегатов из 89 стран мира, в том числе из Италии, Франции, Великобритании, Бельгии, Швеции, Польши, Чехии, Латвии, США, Турции, Ирака, Ирана, Китая, Индии, Никарагуа, Украины и других. Особо отмечалось участие в форуме делегаций Южной Осетии во главе с президентом Анатолием Бибиловым и Донецкой Народной Республики во главе с Денисом Пушилиным. По итогам V Ялтинского международного экономического форума было подписано 102 документа на общую сумму 215 млрд руб.

Автор: Евгений Калюков
Теги: коронавирус, Ялта, Сергей Аксенов
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