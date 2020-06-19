Росконгресс подтвердил отмену Восточного экономического форума

Фото: Андрей Любимов / photo.roscongress.org

Восточный экономический форум (ВЭФ) не будет проводиться в 2020 году. Об этом сообщила пресс-служба фонда Росконгресс, выступающего организатором мероприятия.

«В соответствии с решением Организационного комитета по подготовке и проведению Восточного экономического форума, в 2020 году проведение форума отменено», — говорится в сообщении.

В Росконгрессе уточнили, что шестой по счету ВЭФ пройдет в сентябре 2021 года.

Ранее 19 июня два участника мероприятия и источник, близкий к одному из партнеров форума, сообщили РБК, что ВЭФ-2020 будет перенесен на следующий год. При этом власти до последнего момента рассматривали вариант проведения форума в онлайн-формате, рассказали собеседники РБК.