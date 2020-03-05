Белоусов заявил об отмене ПМЭФ из-за коронавируса

Форум проводится с 1997 года и в этом году должен был пройти в начале июня. Решение его не проводить власти приняли для защиты здоровья россиян, гостей и участников форума

Андрей Белоусов (Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС)

Петербургский международный экономический форум в 2020 году проводиться не будет, такое решение принял организационный комитет, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов, который также является председателем этого комитета. Он объяснил это ситуацией с коронавирусной инфекцией в мире.

«В целях защиты здоровья российских граждан, гостей и участников форума в этом году его решили не проводить», — передал представитель Белоусова его слова РБК.

О том, что власти обсуждают отмену или перенос Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) — главного и самого представительного экономического конгресса страны, РБК ранее сообщили пять источников. По их данным, в частности, перспективы форума обсуждались на совещании в администрации президента в четверг, 5 марта.

В этом году ПМЭФ должен пройти 3–6 июня. Форум проводится с 1997 года, с 2006 года в нем ежегодно участвует президент России.

Источник РБК в крупной металлургической компании также указал, что обсуждается перенос ПМЭФ на сентябрь 2020 года. РБК направил запрос в «Росконгресс», пресс-секретарю российского президента и в правительство.