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Белоусов заявил об отмене ПМЭФ из-за коронавируса

Форум проводится с 1997 года и в этом году должен был пройти в начале июня. Решение его не проводить власти приняли для защиты здоровья россиян, гостей и участников форума
Андрей Белоусов (Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС)

Петербургский международный экономический форум в 2020 году проводиться не будет, такое решение принял организационный комитет, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов, который также является председателем этого комитета. Он объяснил это ситуацией с коронавирусной инфекцией в мире.

«В целях защиты здоровья российских граждан, гостей и участников форума в этом году его решили не проводить», — передал представитель Белоусова его слова РБК.

О том, что власти обсуждают отмену или перенос Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) — главного и самого представительного экономического конгресса страны, РБК ранее сообщили пять источников. По их данным, в частности, перспективы форума обсуждались на совещании в администрации президента в четверг, 5 марта.

В этом году ПМЭФ должен пройти 3–6 июня. Форум проводится с 1997 года, с 2006 года в нем ежегодно участвует президент России.

Источник РБК в крупной металлургической компании также указал, что обсуждается перенос ПМЭФ на сентябрь 2020 года. РБК направил запрос в «Росконгресс», пресс-секретарю российского президента и в правительство.

«Основная проблема с переносом сроков — это специфика участников: в ПМЭФ традиционно участвуют первые лица международных компаний, менять их графики достаточно проблематично. Поэтому если и будет решение, оно будет скорее именно об отмене, а не о переносе», — говорил до объявления Белоусова один из собеседников РБК в компаниях, которые собирались участвовать в ПМЭФ.

Газпромбанк уже отменил традиционный прием в рамках форума, который проводил все последние годы, рассказал РБК источник, близкий к банку. Представитель Газпромбанка не ответил на запрос РБК на момент публикации.

Ранее РБК сообщал, что Роспотребнадзор и Минздрав выпустили рекомендации, которые ограничивают массовые скопления людей. В прошлом году в работе форума участвовали более 19 тыс. человек из 145 стран. В конце января российские власти приняли решение перенести Сочинский инвестиционный форум, который должен был состояться в середине февраля. Перенос также был связан с начавшимся распространением коронавируса. На этой неделе глава Крыма Сергей Аксенов также сообщил о переносе Ялтинского экономического форума с конца апреля на неопределенные даты тоже из-за китайского вируса.

Авторы: Петр Канаев, Людмила Подобедова, Алина Фадеева, Тимофей Дзядко, Иван Ткачёв
При участии: Ирина Парфентьева, Елена Сухорукова, Анна Левинская, Наталья Галимова
Теги: Петербургский международный экономический форум, коронавирус
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