ЦБ перенес запланированный на октябрь форум в Сочи из-за коронавируса

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Форум инновационных финансовых технологий FINOPOLIS состоится осенью 2021 года. Об этом сообщается на сайте Центрального банка России.

«Формат одного из крупнейших в стране форумов по инновациям подразумевает участие большого количества гостей, что в текущих условиях нежелательно даже с учетом того, что мероприятие проходит осенью», — объясняется в сообщении.

ЦБ уточнил, что планирование форума на текущий год затрудняет неопределенность в отношении международных перелетов и снятия карантинных мер в других странах. Кроме того, регионы России будут отменять введенные ограничения в разные сроки.

FINOPOLIS должен был пройти с 28 по 30 октября 2020 года в Сочи. В прошлом году к нему присоединились 1,17 тыс. участников из 37 стран мира.