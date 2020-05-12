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Пандемия коронавируса ,  
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ЦБ перенес запланированный на октябрь форум в Сочи из-за коронавируса

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Форум инновационных финансовых технологий FINOPOLIS состоится осенью 2021 года. Об этом сообщается на сайте Центрального банка России.

«Формат одного из крупнейших в стране форумов по инновациям подразумевает участие большого количества гостей, что в текущих условиях нежелательно даже с учетом того, что мероприятие проходит осенью», — объясняется в сообщении.

ЦБ уточнил, что планирование форума на текущий год затрудняет неопределенность в отношении международных перелетов и снятия карантинных мер в других странах. Кроме того, регионы России будут отменять введенные ограничения в разные сроки.

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FINOPOLIS должен был пройти с 28 по 30 октября 2020 года в Сочи. В прошлом году к нему присоединились 1,17 тыс. участников из 37 стран мира.

С 2 по 5 сентября во Владивостоке запланирован Восточный экономический форум (ВЭФ), учрежденный президентом России в 2015 году. О его отмене не сообщалось.

Ранее в России отменили из-за угрозы COVID-19 ряд крупных экономических мероприятий. В том числе отменен ПМЭФ, который должен был пройти в Петербурге 3–6 июня, а Красноярский экономический форум, запланированный на 19–21 марта, и Ялтинский форум, запланированный на 23–25 апреля, перенесли на неопределенный срок.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Сочи, ЦБ, коронавирус
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