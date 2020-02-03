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Мишустин поручил перенести сочинский инвестфорум из-за коронавируса

Решение принято с целью предупреждения распространения нового вируса на территории России. Новые сроки проведения мероприятия пока не определены
Михаил Мишустин (Фото: Дмитрий Астахов / Pool / ТАСС)

Премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение о переносе инвестиционного форума, который должен был состояться в Сочи 12 -14 февраля. Документ опубликован на сайте правительства.

Форум переносится в связи с объявлением Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) чрезвычайной ситуации международного значения из-за вспышки новой коронавирусной инфекции в целях предупреждения ее распространения на территории России, сказано в документе.

Новые сроки проведения форума пока не определены. Мишустин поручил Оргкомитету форума представить предложения на этот счет.

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С предложением перенести в этом году инвестиционный форум в Сочи выступила вице-премьер Татьяна Голикова, которая возглавляет оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории России. Ситуация обсуждалась на встрече Мишустина с вице-премьерами. Тогда же глава правительства попросил главу Минфина Антона Силуанова и вице-премьера Дмитрия Чернышенко оценить расходы, которые уже понесли организаторы, «чтобы их соответствующим образом компенсировать».

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По последним данным ВОЗ, жертвами нового коронавируса, вспышка которого произошла в центральной провинции Китая Хубэй, стали уже более 350 человек. В числе заразившихся — свыше 14 тыс. человек. Случаи заражения зафиксированы более чем в 20 странах, за пределами Китая насчитывается 146 заболевших.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Михаил Мишустин, коронавирус, Международный инвестиционный форум
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