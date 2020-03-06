Кудрин не увидел влияния отмены ПМЭФ-2020 на российскую экономику

Алексей Кудрин (Фото: Евгений Филиппов / Global Look Press)

Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что отмена Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в этом году не повлияет на российскую экономику. Об этом сообщает ТАСС.

Во время неофициальной части Дня открытых данных Кудрин сказал журналистам, что сейчас у экономистов и предпринимателей есть множество других способов обменяться информацией и наладить контакты.

По его словам, из-за отмены «одного форума» с российской экономикой «ничего не произойдет». «Сегодня у нас много других форм общения, в том числе онлайн мы все обмениваемся информацией, и все могут выступать», — заявил Кудрин, отметив, что сам отменил ряд поездок.

Он также указал, что коронавирус в целом окажет негативное влияние на мировую экономику. По его словам, специалисты ожидают снижение темпов мирового роста примерно на 0,4%.

Ранее ПМЭФ-2020 был отменен из-за угрозы коронавируса. Первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что решение принято для защиты здоровья российских граждан и гостей форума.