WSJ узнала о претензиях Эр-Рияда к Москве из-за объемов добычи нефти

В Саудовской Аравии считают, что Россия не придерживается обещанного уровня сокращения добычи нефти; в МЭА также заявили, что в апреле страна не сократила ее на 500 тыс. барр./сут. Новак не раз заверял, что ограничения соблюдаются

Саудовская Аравия, которая де-факто является лидером ОПЕК, выразила России недовольство из-за того, что та, по мнению королевства, не в полной мере выполнила обещание сократить добычу нефти на фоне западных санкций, сообщает The Wall Street Journal.

По словам источников издания, высокопоставленные саудовские чиновники обратились к российским коллегам с просьбой соблюдать согласованные сокращения.

Собеседники WSJ утверждают, что «трения между двумя крупнейшими производителями нефти в мире» становятся все более очевидны в преддверии министерской встречи стран ОПЕК+, которая пройдет в Вене 4 июня. Картель собирается обсудить производственную политику на вторую половину года.

В начале апреля ряд стран ОПЕК+ объявили о добровольном сокращении нефтедобычи. Россия, как и Саудовская Аравия, решила сократить добычу на 500 тыс. барр. в сутки с мая до конца года. Всего сокращение добычи топлива должно составить 1,66 млн барр. в сутки в дополнение к договоренностям о сокращении добычи на 2 млн барр. в сутки, заключенным в октябре прошлого года.

Зимой вице-премьер Александр Новак объявил, что в марте Россия добровольно сократит добычу нефти на 5%, или на 500 тыс. барр. в сутки. Затем сокращения были продлены до июня, а позднее — до конца года. С тех пор вице-премьер не раз говорил, что Москва соблюдает «добровольные уровни сокращения добычи нефти» — 500 тыс. барр. в сутки от февральского уровня до конца года. 17 мая Новак также сообщил, что Россия вышла на заявленное сокращение. По словам вице-премьера, добыча нефти в стране в этом году снизится на 20 млн т по сравнению с 2022 годом — до 15 млн т.

При этом в Международном энергетическом агентстве (МЭА) считают, что в апреле Россия не придерживалась обещанного уровня сокращения. По данным организации, Москва в прошлом месяце экспортировала 8,3 млн барр. в сутки, в то время как средний объем поставок в 2022 и 2021 году составлял 7,7 млн и 7,5 млн барр. в сутки соответственно. В агентстве предположили, что Россия «увеличивает объемы, чтобы компенсировать утраченный доход». Доходы страны от продажи нефти в апреле МЭА оценило в $15 млрд.

В начале мая Bloomberg сообщил, что морские поставки сырой российской нефти на неделю с 22 по 28 апреля выросли на 680 тыс. барр. в сутки, до 4 млн барр. в сутки. Экспорт сырой нефти в европейские страны за четыре недели до 28 апреля сократился до 63 тыс. барр. в сутки, а единственным пунктом назначения была Болгария. Комментируя статью, Новак заявил, что «отдельные журналисты» не учитывают сокращение трубопроводных поставок в ЕС более чем на две трети — это сокращение «было лишь частично компенсировано морским экспортом».