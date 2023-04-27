Вице-премьер Александр Новак поделился прогнозом сокращения добычи нефти в России в 2023 году, рассказал про перенаправление поставок с Запада на Восток на фоне санкций и снижение дисконта к Brent. РБК собрал основные заявления

Фото: Максим Слуцкий / ТАСС

Про снижение добычи нефти в России

Добыча нефти в России в 2023 году снизится на 20 млн т, до 515 млн т, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак после заседания попечительского совета Московского энергетического института. «Общая добыча (вместе с газовым конденсатом), которую мы прогнозируем, это 515 млн т. Если сравнивать с прошлым годом — у нас было 535 [млн т], то есть минус 20 млн т», — сказал он.

10 февраля Новак заявил, что Россия решила с марта временно и «добровольно» сократить добычу нефти на 500 тыс. барр. в сутки (примерно на 5%), чтобы «способствовать восстановлению рыночных отношений». Это произошло после того, как 5 декабря 2022 года начало действовать эмбарго Евросоюза на импорт российской нефти, с 5 февраля 2023 года — на импорт нефтепродуктов. С этого же времени установлены ценовые потолки на поставки нефти и нефтепродуктов из России в третьи страны, которые не присоединялись к санкциям: для нефти — $60 за баррель, для светлых нефтепродуктов — $100, для темных — $45 за баррель. В начале апреля российские власти продлили такое ограничение добычи до конца 2023 года. О добровольном сокращении добычи нефти на 500 тыс. барр. в сутки также объявила Саудовская Аравия и несколько других членов ОПЕК.

Новак сообщил, что в апреле Россия снизила добычу на уровень, который обещала, — 500 тыс. барр. в сутки по сравнению с уровнем февраля. По данным ОПЕК, в феврале Россия добывала 10 млн барр. нефти в сутки (без конденсата). За два месяца 2023 года производство нефти с конденсатом в Россси снизилось на 0,6% (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), до 88,1 млн т, сообщал Росстат. В марте ведомство прекратило публикацию данных о добыче нефти.

Теперь, по словам вице-премьера, нефтяной рынок сбалансирован и пока что нет необходимости в новых сокращениях добычи. «Мое мнение, что сейчас рынок сбалансирован — с учетом ранее принятых решений, с учетом нашего сокращения, сокращений, которые мы видели в других странах. Плюс зимний период [был], сейчас начнет расти потребление, посмотрим, как будет развиваться ситуация», — сказал он.

О перенаправлении поставок с Запада на Восток

«Те энергетические ресурсы, которые ранее направлялись в Европу, в значительной мере были перенаправлены на новые рынки. Если говорить о нефти, то мы, наверное, порядка 20% от тех объемов, которые ранее поставлялись в Европу, перенаправили на рынки Индии, Китая, других стран», — сказал Новак в среду, 26 апреля, выступая на просветительском марафоне «Знание. Первые». Позднее он уточнил, что речь идет о перенаправлении экспорта нефти и нефтепродуктов в 2022 году.

«Я говорил по 2022 году, что 20%, порядка 40 млн т из общего нашего экспорта нефти и нефтепродуктов, который был в западном направлении, а у нас было в западном направлении 220 млн т примерно, 40 млн т ушло на Восток», — пояснил вице-премьер. «В этом году уйдет 140 млн т нефти и нефтепродуктов на Восток. И всего останется порядка 80–90 млн т в западном направлении», — продолжил он. Таким образом, в 2023 году российские власти рассчитывают перенаправить в Азию уже почти 65% поставок нефти и нефтепродуктов из Европы, а в ЕС поставки упадут в 2,5 раза.

По данным ЦДУ ТЭК, в 2021 году Россия экспортировала около 230 млн т нефти, из них 191 млн т — по нефтепроводам, напоминает «Интерфакс». Из морского транспорта 35 млн т пришлось на дальневосточный порт Козьмино. Экспорт нефтепродуктов в 2021 году составил 144 млн т. Ранее Новак говорил, что в 2022 году экспорт нефти из России вырос на 7,6% — до 242 млн т.

Несмотря на европейское эмбарго на импорт российских нефти и нефтепродуктов, есть несколько исключений: поставки по нефтепроводу «Дружба» могут продолжаться, Болгария может закупать нефть для НПЗ ЛУКОЙЛа, который получает ее морским путем, а Хорватия — вакуумный газойль. Поставки по «Дружбе» шли по двум веткам — северной и южной: по северной ветке нефть получали Польша и Германия (отказались от российской нефти), по южной — Чехия, Словакия и Венгрия.

О снижении дисконта Urals к Brent

Дисконт цены российской нефти к эталонному сорту Brent, который после введения европейского эмбарго достигал, по данным Argus, $35–40 за баррель, снижается, рассказал журналистам Новак. В феврале правительство внесло в Госдуму поправки в Налоговый кодекс, предусматривающие плавное снижение этого дисконта для целей налогообложения нефтяных компаний: с $34 за баррель в апреле он должен будет ежемесячно сокращаться на $3, пока в июле не достигнет $25 за баррель.

«Сейчас дисконт фактически ниже, чем тот минимальный, который установлен в законе. Поэтому берется, наоборот, больше, чем та планка, которая установлена в законе. Сейчас дисконт по североморской нефти [Brent] на Балтике $26–27 за баррель, а в законе дисконт стоит $34 за баррель в апреле <...>, то есть налогооблагаемая база выше», — утверждает вице-премьер.

Налогообложение до сих пор было привязано к европейскому рынку, а российская нефть поступает сейчас и в другие регионы, где дисконты ниже, чем на Балтике, «но налоги брали так всегда».

Про снижению переработки нефти

В 2022 году переработка нефти в России снизилась на 3%, до 272 млн т. По данным Росстата, на прошлой неделе российские компании сократили объем производства дизельного топлива на 4,4%, до 1,678 млн т, а производство бензина уменьшилось на 3,7%, до 808 тыс. т. Дизтопливо является одним из основных нефтепродуктов, который Россия поставляла в ЕС до введения санкций, а бензин в основном потребляется внутри страны.

Падение переработки нефти в России связано с ремонтами НПЗ, внутренний рынок обеспечивается в полном объеме, заявил Новак: «У нас часть заводов на ремонт встали, может быть по этой причине небольшое снижение добычи переработки. Но, в целом это никак не влияет на обеспечение внутреннего рынка, у нас достаточно нефтепродуктов», — сказал он.