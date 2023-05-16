МЭА заявило о несоблюдении Россией добровольного сокращения добычи нефти

По данным агентства, Россия в апреле не придерживалась обещанного уровня сокращения добычи на 500 тыс. б/с. Вице-премьер Новак в начале мая заверял, что ограничение соблюдается. Статистику по добыче власти не публикуют с апреля

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Россия в апреле не придерживалась заявленного намерения сокращать добычу на 500 тыс. барр.в сутки. Об этом говорится в ежемесячном докладе Международного энергетического агентства (МЭА).

По данным организации, Москва в прошлом месяце экспортировала 8,3 млн барр. в сутки, в то время как средний объем поставок в 2022 году и 2021 году составлял 7,7 млн и 7,5 млн барр. в сутки соответственно. «Россия, вероятно, увеличивает объемы, чтобы компенсировать утраченный доход», — полагают в агентстве. Доходы России от продажи нефти в прошедшем месяце специалисты оценили в $15 млрд.

У России нет проблем с поиском покупателей нефти и нефтепродуктов, отмечается в докладе.

РБК направил запрос представителю вице-премьера России Александра Новака и в пресс-службу Минэнерго.

В отчете за март МЭА оценило доходы России от экспорта нефти в $12,7 млрд, а его суточный объем — в 8,1 млн барр. в сутки — тогда эксперты указывали, что это самый высокий уровень с апреля 2020 года.

В начале апреля Новак объявил о решении до конца года продлить добровольное сокращение добычи нефти на 500 тыс. барр. в cутки. В конце месяца он сказал, что добыча нефти в России в этом году снизится на 20 млн т по сравнению с 2022 годом — до 15 млн т.

Bloomberg в начале мая сообщил о росте морских поставок сырой российской нефти в период с 22 по 28 апреля на 680 тыс. барр. в сутки, до 4 млн барр. в сутки. При этом экспорт сырой нефти в европейские страны за четыре недели до 28 апреля сократился до 63 тыс. барр. в сутки, а единственным пунктом назначения была Болгария.

Новак, комментируя эту публикацию, заявил, что Москва соблюдает «добровольные уровни сокращения добычи нефти» — 500 тыс. барр. в сутки от февральского уровня до конца 2023 года. По его словам, «отдельные журналисты», которые со ссылкой на данные мониторинга морских отгрузок говорят о росте экспорта российской нефти, не учитывают сокращение трубопроводных поставок в ЕС более чем на 2/3, что «было лишь частично компенсировано морским экспортом».

Публикацию статистических данных по добыче нефти и газа российские власти в апреле приостановили на год.