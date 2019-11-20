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Новак допустил начало поставок по «Северному потоку-2» до конца года

Поставки российского газа по трубопроводу «Северный поток-2» могут начаться до конца текущего года, заявил глава Минэнерго Александр Новак, передает «РИА Новости».

«Может быть, и в этом году», — ответил он на вопрос, следует ли ждать, что трубопровод заработает только в 2020 году.

По его словам, этот вопрос связан не только с окончанием прокладки газопровода по дну Балтийского моря, но и с пусконаладочными работами. «Я думаю, что в ближайшие месяцы это может произойти», — добавил глава ведомства.

«Северный поток-2» — это проект строительства газопровода мощностью 55 млрд куб. м газа в год из России в Германию по дну Балтийского моря. В конце октября Дания выдала разрешение на прокладку той части «Северного потока-2», которая проходит в ее территориальных водах. Компания-оператор этого газопровода, Nord Stream 2, подконтрольная «Газпрому», добивалась разрешения Дании 2,5 года. За это время разрешения уже выдали Россия, Германия, Финляндия и Швеция, через морские территории которых также будет идти газопровод.

Изначально «Газпром» планировал, что поставки по трубопроводу начнутся до конца 2019 года, однако из-за того, что Датское энергетическое агентство затянуло выдачу разрешения на строительство, обсуждались и более поздние сроки начала поставок — начало 2020 года.

В Nord Stream 2 после выдачи разрешения говорили, что рассчитывают завершить проект «в ближайшие месяцы». Однако опрошенные РБК эксперты отмечали, что уложить трубу Nord Stream 2 может до конца года, но еще потребуется время на прокачку газа и подключение газопровода.

Теги: Александр Новак, газ, «Северный поток — 2»
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