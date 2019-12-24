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ОСК назвала сроки строительства необходимых «Северному потоку-2» судов
У России нет трубоукладчиков, чтобы завершить строительство газопровода. На создание такого судна понадобится до шести лет, заявил глава ОСК Алексей Рахманов
Фото: Bernd Wustneck / DPA / ТАСС

У России нет судов-трубоукладчиков, которые могут завершить строительство «Северного потока-2», признал глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов в эфире «России 24».

«Таких судов, которые прямо сегодня <...> могли бы приступить к работе, нет», — сообщил он.

Медведев назвал срок задержки «Северного потока-2» из-за санкций США
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Рахманов пояснил, что, как правило, такие суда строятся под конкретный проект. При этом он выразил уверенность, что Россия сможет построить собственный трубоукладчик. По оценке главы ОСК, на проектирование понадобится от полутора до двух лет, строительство займет три-четыре года. «Это для нас будет, как всегда, что-то сделанное с нуля, поэтому, наверное, в меньшие сроки мы не уберемся, хотя, напомню, ледокол «Ленин» построили за три года», — заключил он.

Ранее в декабре США ввели санкции в отношении подрядчиков строительства газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». В результате швейцарская компания Allseas, трубоукладчик «Северного потока-2», сообщила о приостановке работ и вывела свои суда из зоны строительства газопровода. До завершения газопровода строителям осталось проложить 160 км труб.

При этом, по данным «Коммерсанта», «Газпром» может достроить газопровод самостоятельно. У компании есть собственный трубоукладчик «Академик Черский», который способен завершить работы. Однако, писала газета, судно находится в Находке и сможет прибыть в Балтийское море не раньше чем примерно через месяц. Кроме того, в строительстве «Северного потока-2» в 2018 году уже участвовала баржа «Фортуна», которая принадлежит компании «Межрегионтрубопроводстрой». Технически баржа, которая находится в паре дней пути от места возможных работ, также способна завершить строительство, отмечал «Коммерсантъ».

Как выглядят остановившие укладку «Северного потока-2» суда. Фотогалерея
Фотогалерея 

Германия, бенефициар строительства газопровода, назвала санкции вмешательством в свои внутренние дела. Решение американских властей также не поддержала Еврокомиссия. Премьер-министр России Дмитрий Медведев после введения санкций говорил, что на завершение строительства понадобится «немного чуть больше времени». Он утверждал, что у «Газпрома» альтернативные варианты прокладки труб.

Автор: Артём Губенко
Теги: строительство, «Северный поток-2»
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