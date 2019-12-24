ОСК назвала сроки строительства необходимых «Северному потоку-2» судов

У России нет трубоукладчиков, чтобы завершить строительство газопровода. На создание такого судна понадобится до шести лет, заявил глава ОСК Алексей Рахманов

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У России нет судов-трубоукладчиков, которые могут завершить строительство «Северного потока-2», признал глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов в эфире «России 24».

«Таких судов, которые прямо сегодня <...> могли бы приступить к работе, нет», — сообщил он.

Рахманов пояснил, что, как правило, такие суда строятся под конкретный проект. При этом он выразил уверенность, что Россия сможет построить собственный трубоукладчик. По оценке главы ОСК, на проектирование понадобится от полутора до двух лет, строительство займет три-четыре года. «Это для нас будет, как всегда, что-то сделанное с нуля, поэтому, наверное, в меньшие сроки мы не уберемся, хотя, напомню, ледокол «Ленин» построили за три года», — заключил он.

Ранее в декабре США ввели санкции в отношении подрядчиков строительства газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». В результате швейцарская компания Allseas, трубоукладчик «Северного потока-2», сообщила о приостановке работ и вывела свои суда из зоны строительства газопровода. До завершения газопровода строителям осталось проложить 160 км труб.