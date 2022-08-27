МВФ призвал Центробанки мира жестко бороться с инфляцией в течение 5 лет

Рост инфляции, связанный с пандемией коронавируса и военными действиями на Украине, точно продолжится еще как минимум три года во всех странах мира, сообщили в МВФ

Замглавы Международного валютного фонда Гита Гопинат (Фото: Bloomberg Markets and Finance/ YouTube)

Центробанки всех стран мира должны проводить жесткую политику борьбы с высокой инфляцией в течение следующих пяти лет, заявила первый заместитель распорядителя Международного валютного фонда Гита Гопинат в выступлении на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле. Текст опубликован на сайте МВФ.

«Центральным банкам следует дать понять, что они будут держать курс и проводить жесткую политику до тех пор, пока инфляция остается высокой. И если инфляция окажется неожиданно устойчивой, они должны подчеркнуть свою решимость более агрессивно ужесточать меры, даже если это означает резкое «охлаждение» экономики и рост безработицы», — сказала она.

Гопинат указала на то, что аналитики МВФ до сих пор не могут точно понять, какие именно процессы привели к столь быстрому и резкому росту глобальной инфляции во время пандемии коронавируса и военных действий России на Украине. По ее словам, в этот раз инфляция оказалась настолько серьезной, что модели прогнозирования и основы денежно-кредитной политики не сработали.

Она предупредила, что пандемия и военные действия могут привести к изменениям в совокупном предложении, которые повысят его волатильность и еще больше затруднят прогнозирование потенциального объема производства и занятости. Кроме того, ситуацию с инфляцией может усложнить перенос выполнения парижского соглашения по климату на более поздний срок или попытка стран повысить устойчивость цепочек поставок с помощью внутренней политики, которая ограничит мировую торговлю.

По данным Гопинат, США и Великобритания заметят существенный рост инфляции в течение одного-трех лет. В США цены вырастут как минимум еще на 4% за следующие пять лет. При этом из-за того, что инфляция в США и других развитых странах приближается в двузначным числам, есть риск снятия привязки инфляционных ожиданий. «Такие риски являются более существенными для мировой экономики, чем когда-либо за последние несколько десятилетий», — сказала первый замраспорядителя МВФ.

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Уровень инфляции начал расти во всем мире еще во время пандемии коронавируса, однако на фоне военных действий России на Украине и ответных санкций Запада к лету этого года показатель стал рекордным для многих стран за последние 30-40 лет.

В апреле цены в России выросли на 17,83%, но в июне показатель опустился до 15,9%. 17 августа Минэкономразвития пересмотрело прогноз и вместо 17,5% к концу 2022 года спрогнозировало 13,4% при целевом показателе в 4%.

По данным за июнь, потребительские цены в США выросли на 9,1%, что стало макимумом с ноября 1981 года (9,6%), когда в стране проходила так называемая Великая инфляция. На фоне высокого показателя президент Джо Байден подписал закон о борьбе с инфляцией, который предусматривает сокращение затрат на здравоохранение, энергию, снижение вредных выбросов, налоговую реформу, сокращение дефицита. ФРС США заявила, что продолжит повышать ставку по федеральным кредитным средствам.



В Великобритании потребительские цены выросли на 9,4% в июне, но в августе годовая инфляция поднялась до 10,1% — уровня февраля 1982 года. Германия столкнулась с майским ростом в 7,9%, который сравнялся с рекордным уровнем в декабре 1973 года, когда действовало нефтяное эмбарго. Франция отчиталась о 5,8% — максимуме с момента перехода Франции на новую систему расчета индекса в июле 1985 года (6,1%), а Италия сообщила о 8% — максимуме с января 1986 года (8,2%).

В то же время Евросоюз зафиксировал рост цен в 9,6% в июне, что стало абсолютным максимумом за историю ассоциации. При этом лидерами по инфляции стали Литва и Эстония, где прирост потребительских цен превысил 20%, составив 20,5 и 22%.



