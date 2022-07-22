Инфляция в мире ставит рекорды за 30–40 лет. Что важно знать

Инфляция в странах Запада достигла самых высоких уровней за несколько десятилетий. Во многом это связано с военными действиями на Украине. РБК показывает, что происходит с потребительскими ценами в ведущих экономиках

Новые риски, причинами которых стали российская военная операция на Украине и введенные Западом в ответ санкции, привели к тому, что инфляционное давление на мировую экономику, которая еще не восстановилась после ковидного кризиса, резко усилилось. Проблемы с поставками зерна, удобрений и энергоносителей спровоцировали резкий рост цен на них на мировом рынке.

В результате во многих странах мира потребительские цены (в первую очередь на продовольствие и топливо) растут такими темпами, каких не бывало уже 30–40, лет, а иногда более полувека. Согласно апрельскому прогнозу Международного валютного фонда (МВФ), по итогам 2022 года инфляция в странах с развитой экономикой составит не 3,9%, как прогнозировалось ранее, а 5,7%, а в развивающихся странах и странах с формирующимся рынком — не 5,9%, а все 8,7%. В отдельных государствах она окажется в разы выше. В ответ на растущую инфляцию центробанки во всем мире ужесточают денежно-кредитную политику: около 75% центробанков, отслеживаемых МВФ, с середины 2021 года подняли ставки.

Эксперты ООН предупреждают, что сильнее всего пострадают от роста инфляции наименее обеспеченные. По их подсчетам, подорожание продуктов в среднем на 1% означает, что 10 млн человек по всему миру окажутся в нищете; общее же число тех, кто окажется за чертой бедности после начала военных действий на Украине, эксперты ООН оценивают в 95 млн. Рост инфляции с марта 2022 года уже привел к тому, что бедняков в развивающихся странах мира стало больше примерно на 71 млн, подсчитали в ООН.

Серьезные проблемы возникли не только в третьем мире, но и в богатейших государствах. Например, в США продукты питания в июне подорожали (по сравнению с началом лета прошлого года) в среднем на 10,4%, а бензин — почти на 60%. В целом же потребительские цены увеличились на 9,1%, что стало максимальным показателем более чем за 40 лет — с ноября 1981 года (9,6%), когда в США подходила к концу так называемая Великая инфляция. На ее пике, в марте–апреле 1980 года, рост цен в годовом исчислении ускорялся до 14,8%. Абсолютного максимума, по данным Бюро трудовой статистики США, инфляция в стране достигала вскоре после окончания Первой мировой войны, а именно в июне 1920 года — 23,7% в годовом исчислении.

Рекордная за 40 с лишним лет инфляция была названа одной из главных угроз в ходе проведенного Bank of America опроса 259 профессиональных участников рынка, управляющих активами на общую сумму $722 млрд. Ожидания глобального роста и прибыли корпораций упали до рекордно низкого уровня, в то время как ожидания рецессии оказались самыми высокими после замедления роста экономики, вызванного пандемией COVID-19 в мае 2020 года.

В Евросоюзе же, который не может похвастаться такой продолжительной историей, инфляция в 2022 году вышла на абсолютные максимумы. В июне в целом по ЕС она достигла отметки 9,6% годовых, а в зоне евро — 8,6%. При этом в Литве и Эстонии прирост потребительских цен превысил 20%, составив 20,5 и 22% соответственно.

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В Германии, по данным Федерального статистического ведомства, потребительские цены в июне выросли на 7,6% (по методологии Евростата — на 8,2%). В мае прирост цен был чуть выше (7,9%). Некоторое снижение объясняется введением с 1 июня льготных билетов на общественный транспорт и снижением топливного налога, без которого, по подсчетам статслужбы, цены выросли бы на 8,6%. Майский показатель считается рекордом с момента воссоздания единой Германии в 1990 году. В последний раз инфляция в ФРГ поднималась до такого уровня (7,9%) на фоне нефтяного эмбарго в декабре 1973 года.

В остальных крупных странах Европы показатели инфляции в июне оказались следующими:

Франция — 5,8%, максимум с момента перехода Франции на новую систему расчета индекса. В последний раз выше инфляция была в июле 1985 года (6,1%);

Италия — 8%, максимум с января 1986 года (тогда было 8,2%);

Великобритания — 9,4%, максимум с момента начала ведения статистики в 1997 году. Согласно расчетам Office for National Statistics, в последний раз инфляция была выше в феврале 1982 года — 10,2%. Исторический максимум по тем же расчетам — август 1975 года, 24,5%

За пределами Европы быстрый рост инфляции зафиксирован в июне 2022 годах в таких, например, странах, как Аргентина (64%, максимум с января 1992 года, когда было плюс 76%) и Турция (78,62%, максимум с сентября 1998 года, было 80,4%).

В Южной Корее по итогам июня 2022 года инфляция составила 6%, что стало максимумом с ноября 1998 года (6,8%), в Индии — 7,01%, в Мексике — 7,99% (максимум с декабря 2000 года, было 8,11%), в Бразилии — 11,89%, а в Китае — только 2,5% (максимум с июля 2020 года, было 2,7%).