В Великобритании зафиксировали рекордную за 40 лет инфляцию

В прошлом месяце годовая инфляция в Великобритании превысила 10% и, вероятно, поднимется к рекорду 1982 года

Фото: Christopher Furlong / Getty Images

Годовая инфляция в Великобритании в июле составила 10,1%, сообщается на сайте Национальной статистической службы.

Показатель превысил 10% впервые за 40 лет. Выше этого уровня в прошлый раз он поднимался в феврале 1982 года, до 10,2%, следует из данных Bloomberg.

В июне потребительские цены выросли на 9,4%. Больше всего подорожали продукты и безалкогольные напитки, также выросли цены на корм для домашних животных и предметы гигиены.

В прошлый раз Банк Англии повысил ключевую ставку 4 августа на 0,5 п.п., до 1,75%, что стало самым резким повышением за 27 лет. По прогнозу регулятора, к концу года инфляция вырастет до 13%. В четвертом квартале Банк Англии прогнозирует рецессию.

Инфляционное давление на мировую экономику усилилось в связи с новыми рисками, причинами которых стали российская военная спецоперация на Украине и ответные западные санкции. Из-за проблем с поставками зерна, удобрений и энергоносителей цены на них резко выросли.

В результате инфляция в Западной Европе, в том числе в Германии, Франции и Италии, начала ставить рекорды за 30–40 лет. Согласно апрельскому прогнозу Международного валютного фонда, по итогам 2022 года инфляция в странах с развитой экономикой составит не 3,9%, как ожидалось ранее, а 5,7%, а в развивающихся и странах с формирующимся рынком — не 5,9%, а 8,7%.