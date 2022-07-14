Bloomberg узнал об ухудшении прогноза по инфляции в ЕС из-за Украины

Согласно обновленному прогнозу, Еврокомиссия ожидает инфляцию в 2022 году на уровне 7,6%, тогда как раньше она прогнозировалась на уровне 6,1%. Также ухудшился прогноз по ВВП — с 2,7% до 2,6%

Еврокомиссия ухудшила свой экономический прогноз в отношении еврозоны на фоне проведения российской операции на Украине, сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа. Согласно обновленным ожиданиям восстановление ВВП после пандемии коронавируса будет слабее, а инфляция вырастет больше, чем ожидалось ранее.

По данным Bloomberg, Еврокомиссия ожидает, что ВВП еврозоны в 2022 году вырастет на 2,6% (в майском прогнозе планировался рост на 2,7%), в 2023-м — на 1,4% (в предыдущем прогнозе — на 2,3%).

Инфляция в этом году составит 7,6% (в предыдущем варианте прогноза ожидался рост до 6,1%), в 2023-м — 4% (по сравнению с 2,7%, ожидавшимися ранее). Bloomberg напоминает, что инфляция уже достигла рекордных значений, более чем в четыре раза превысив таргет Европейского ЦБ — 2%.

При этом агентство подчеркивает, что прогноз носит предварительный характер и может поменяться до публикации в четверг.

Bloomberg пишет, что Еврокомиссия делает выводы в том числе на фоне растущих цен, ограничивающих потребительский спрос, а также опасений нехватки энергии зимой из-за сокращения поставок газа. «После пандемии потребители остались со сбережениями и неудовлетворенным спросом на путешествия, однако этот двигатель роста, вероятно, перестанет работать с концом лета и наступит реальность энергетического кризиса», — предполагает агентство.

Согласно апрельским прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), полное прекращение поставок газа из России может стоить экономике ЕС 3% ВВП в зависимости от того, насколько суровой будет следующая зима. В фонде полагали, что Европа сможет обойтись без российского газа с помощью альтернативных источников и существующих хранилищ в течение шести месяцев, однако более долгий отказ от российского топлива чреват существенным влиянием на экономику.

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Пока Евросоюз не планирует самостоятельно отказываться от поставок российского газа (Россия обеспечивает около 40% нужд союза). Как сообщил премьер-министр Чехии Петр Фиала, соответствующие ограничения не планируется включать в седьмой пакет санкций, который сейчас обсуждается.

Однако в ЕС допускают, что «Газпром» может не возобновить перекачку газа по «Северному потоку» после завершения его плановой профилактики (транспортировка газа была остановлена 11 июля, профилактика завершится 21 июля).