Байден подписал закон о борьбе с инфляцией

Президент США Джо Байден подписал закон, который должен способствовать снижению инфляции, сообщил Белый дом.

Закон предусматривает, в частности, сокращение затрат на здравоохранение, энергию, снижение вредных выбросов, налоговую реформу, сокращение дефицита.

Так, семьи, которые перейдут на экологически чистую энергию и электромобили, смогут сэкономить более $1 тыс. долларов в год. Вводится 15-процентный минимальный налог на прибыль корпораций. При это ни на одну семью, зарабатывающую менее $400 тыс. в год, налоговая нагрузка не будет увеличена.

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