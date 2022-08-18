Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 августа
EUR ЦБ: 61,83 (-0,52) Инвестиции, 17 авг, 16:22
Курс доллара на 18 августа
USD ЦБ: 60,76 (-0,67) Инвестиции, 17 авг, 16:22
ФРС США назвала уместным дальнейшее повышение ставки на фоне инфляции Экономика, 02:37
Fitch повысило рейтинг Украины после присвоения «ограниченного дефолта» Экономика, 02:32
Эстония прекратила пропускать россиян с Шенгеном на свою территорию Политика, 01:35
Подозреваемого в отмывании денег россиянина экстрадировали в США Общество, 01:21
Российские космонавты досрочно вернулись из открытого космоса на МКС Технологии и медиа, 01:06
Axios узнал о просьбе США к Израилю изменить правила боевых действий Политика, 00:29
США и страны ЕС запросили заседание Совбеза ООН из-за Украины Политика, 00:21
Госдеп заявил о праве России и Китая на проведение учений «Восток» Политика, 00:10
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Блогеры творят историю. Главное о дебюте «Амкала» и 2DROTS в Кубке России Спорт, 00:00
Эксперты оценили спад ипотеки в России в полтриллиона рублей за год Финансы, 00:00
Данкверт разоблачил способы подмены мяса в детских сосисках Бизнес, 00:00
Права на табачный бренд West перешли в России к новым собственникам Бизнес, 00:00
Киевское «Динамо» проиграло первый матч решающего раунда квалификации ЛЧ Спорт, 17 авг, 23:51
Из портов Украины вышли три судна с продовольствием Политика, 17 авг, 23:43
Экономика ,  
0 

ФРС США назвала уместным дальнейшее повышение ставки на фоне инфляции

ФРС США: повышение ставки продолжится до того, пока инфляция не снизится
ФРС намерена вернуть инфляцию на уровень в 2% (в июле она была более 8%), поэтому дальнейшее повышение ставки по федеральным кредитным средствам сочли допустимым. Сейчас ставка находится на уровне 2,25-2,5%, ожидается пик в 3,4%
Фото: Paul Hennessy / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Paul Hennessy / Keystone Press Agency / Global Look Press

Федеральная резервная система (ФРС) США ожидает, что в дальнейшем повышение ставки по федеральным кредитным средствам продолжится, говорится в протоколе заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC).

27 июля ФРС подняла ставку до 2,25-2,5% — на фоне новых рекордов по инфляции. В июне она составила 9,1% в годовом выражении, превысив прогнозы экспертов. Таких показателей в США не было последние 40 лет. В июле произошло снижение до 8,5%.

«Комитет стремится достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. В поддержку этих целей Комитет решил повысить целевой диапазон ставки по федеральным кредитным средствам с 2,25-2,5% и ожидает, что дальнейшее повышение целевого диапазона будет уместным», — сказано в новом сообщении ФРС о прошедшем в июле заседании.

В протоколе также указано, что аналитики прогнозируют повышение ставки в сентябре на 0,5 процентных пункта, то есть она может достигнуть 3%. В 2022-м ФРС повышала ставку уже четыре раза (в марте, мае, июне и июле). Прогнозируется, что пиковым значением ставки будет 3,4%, после чего начнется снижение, однако до конца 2024 года, вероятно, ставка не опустится ниже 2,4%, считают в ФРС.

«Участники [заседания] согласились с тем, что темпы повышения процентной ставки и степень будущего ужесточения политики будут зависеть от последствий поступающей информации для экономических перспектив и рисков для прогноза», — отмечается в протоколе. Также там сказано, что темпы повышения процентной ставки могут замедлить с учетом влияния уже действующих изменений на экономические показатели.

Инфляция в мире ставит рекорды за 30–40 лет. Что важно знать
Экономика
Фото:Sarah Silbiger / Reuters

Президент США Джо Байден 16 августа подписал закон о борьбе с инфляцией, который предусматривает сокращение затрат на здравоохранение, энергию, снижение вредных выбросов, налоговую реформу, сокращение дефицита.

Высокая инфляция наблюдается и в других странах мира. Так, в Великобритании показатели также ставят рекорды: в июле она составила 10,1%, превысив 10%-ый порог впервые с 1982 года. Похожая картина наблюдается и в других странах Европы.

В России инфляция также находится на высоком уровне. По данным Минэкономразвития, в годовом выражении по состоянию на 15 августа она составила 14,87%.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock Отдача видеороликов переоценена. Как «Пятерочка» пришла к такому выводу
Кейсы
Pro
Герой республики: как стоматолог сбежал от родителей и заработал $1 млрд
Статьи
Pro
Русский авось: как изменился риск-менеджмент крупнейших компаний России
Статьи
Pro
Прямые продажи в обход: что происходит с рынком d2c в условиях санкций
Статьи
Pro
Фото: Mario Tama / Getty Images Что такое циркадные ритмы и как они помогут стать продуктивнее
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Как бренды доходят до абсурда в текстах о себе
Инструкции
Pro
Фото: Владислав Шатило / РБК Что ждет рубль в ближайший месяц и стоит ли покупать юань
Статьи
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images Как вернуть деньги или товар, которые застряли в Европе
Инструкции
Авторы
Теги
Лилия Пашкова
ФРС США ставка Инфляция
Материалы по теме
ФРС США назвала главные угрозы финансовой системе
Финансы
Конгресс США согласился выделить $430 млрд на климат и борьбу с инфляцией
Экономика
Аналитики предупредили о риске «переломного момента» из-за роста инфляции
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter