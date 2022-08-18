ФРС США назвала уместным дальнейшее повышение ставки на фоне инфляции

ФРС США: повышение ставки продолжится до того, пока инфляция не снизится

ФРС намерена вернуть инфляцию на уровень в 2% (в июле она была более 8%), поэтому дальнейшее повышение ставки по федеральным кредитным средствам сочли допустимым. Сейчас ставка находится на уровне 2,25-2,5%, ожидается пик в 3,4%

Фото: Paul Hennessy / Keystone Press Agency / Global Look Press

Федеральная резервная система (ФРС) США ожидает, что в дальнейшем повышение ставки по федеральным кредитным средствам продолжится, говорится в протоколе заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC).

27 июля ФРС подняла ставку до 2,25-2,5% — на фоне новых рекордов по инфляции. В июне она составила 9,1% в годовом выражении, превысив прогнозы экспертов. Таких показателей в США не было последние 40 лет. В июле произошло снижение до 8,5%.



«Комитет стремится достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. В поддержку этих целей Комитет решил повысить целевой диапазон ставки по федеральным кредитным средствам с 2,25-2,5% и ожидает, что дальнейшее повышение целевого диапазона будет уместным», — сказано в новом сообщении ФРС о прошедшем в июле заседании.

В протоколе также указано, что аналитики прогнозируют повышение ставки в сентябре на 0,5 процентных пункта, то есть она может достигнуть 3%. В 2022-м ФРС повышала ставку уже четыре раза (в марте, мае, июне и июле). Прогнозируется, что пиковым значением ставки будет 3,4%, после чего начнется снижение, однако до конца 2024 года, вероятно, ставка не опустится ниже 2,4%, считают в ФРС.

«Участники [заседания] согласились с тем, что темпы повышения процентной ставки и степень будущего ужесточения политики будут зависеть от последствий поступающей информации для экономических перспектив и рисков для прогноза», — отмечается в протоколе. Также там сказано, что темпы повышения процентной ставки могут замедлить с учетом влияния уже действующих изменений на экономические показатели.

Президент США Джо Байден 16 августа подписал закон о борьбе с инфляцией, который предусматривает сокращение затрат на здравоохранение, энергию, снижение вредных выбросов, налоговую реформу, сокращение дефицита.



Высокая инфляция наблюдается и в других странах мира. Так, в Великобритании показатели также ставят рекорды: в июле она составила 10,1%, превысив 10%-ый порог впервые с 1982 года. Похожая картина наблюдается и в других странах Европы.

В России инфляция также находится на высоком уровне. По данным Минэкономразвития, в годовом выражении по состоянию на 15 августа она составила 14,87%.