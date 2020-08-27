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Счетная палата раскритиковала власти за незнание числа госкомпаний

В России нет достоверных данных о числе компаний с госучастием, констатировала Счетная палата. 90% из них - фактически в «серой зоне», а вознаграждение их руководства может превышать зарплату работников в 20 раз, пишут аудиторы
Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Данные Росимущества, Росстата и Федеральной налоговой службы о количестве компаний с государственным участием расходятся между собой, говорится в бюллетене Счетной палаты, которая оценила, как государство управляет госкомпаниями и унитарными предприятиями.

Сколько в России госкомпаний

Достоверной информации о количестве акционерных обществ (АО) и федеральных государственных унитарных придприятий (ФГУП), подконтрольных государству, не существует, констатировала Счетная палата. Данные «Единой системы управления госимуществом» (ФГИАС ЕСУГИ), за которую отвечает Росимущество, расходятся с данными Росстата и ФНС. Так, по данным Росимущества, в России 1025 АО и 626 ФГУП, по данным Росстата — 1059 АО и 760 ФГУП, а по данным ФНС — 218 АО и 792 ФГУП.

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Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Сведения о деятельности госкомпаний фрагментарны и почти не подвергаются анализу, за исключением узкого круга крупнейших компаний, делают вывод аудиторы. В отчеты для правительства Минэкономразвития включает данные только о 10 крупнейших АО — всего 1% от общего числа. В результате более 90% АО находятся в «серой зоне», и их деятельность никак не анализируется, указала Счетная палата.

Оценки доли государства в экономике России существенно разнятся. Международный валютный фонд сообщал о 33%, Moody’s — о 40–50%. Правительство планировало до 2024 года сокращать число компаний с госучастием на 10% ежегодно. Изначально планировалось полностью отказаться от ФГУП еще к 2018 году. ФАС выступает за ликвидацию или реорганизацию всех унитарных предприятий, работающих на конкурентных рынках.

Счетная палата указала на низкое исполнение программы приватизации:

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  • По данным на декабрь 2019 года приватизировано 256 пакетов акций — 52,6% от 487 запланированных.

Причем количество ФГУП сокращалось не столько благодаря приватизации, сколько в результате объединения и ликвидации предприятий или преобразования их в бюджетные и казенные учреждения.

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Доминирование госкомпаний мешает развитию новых рынков, снижает конкуренцию, прокомментировал директор по экономической политике НИУ ВШЭ Юрий Симачев: «Чрезмерное и грубое участие государства в экономике может порождать, в свою очередь, уже провалы государства: коррупцию, конъюнктурность решений, замещение частных средств государственными». Быстро снизить участие государства в экономике невозможно из-за масштабов госсектора, но повышать эффективность работы таких предприятий необходимо, подчеркивает эксперт.

Непрозрачность управления

Российский госсектор разнороден: в нем есть как крупные, так и небольшие компании, в которых государство может быть как мажоритарным, так и миноритарным акционером. Часть компаний — прибыльные, другие — убыточные. Одни работают в конкурентной среде, другие являются естественными монополиями. «Как следствие, выработать сколько-нибудь унифицированный подход к управлению крайне сложно», — отмечает Симачев.

Разные АО и ФГУП закреплены за разными ведомствами. В каждом отдельном случае у органов власти разные полномочия по управлению активами, обращают внимание аудиторы Счетной палаты. Нет и единых принципов распределения предприятий по ведомствам, поэтому в ряде случаев не учтена их отраслевая специфика. Например, за Минобрнауки России числятся 114 сельхозпредприятий.

Теми ФГУПами, которые не закреплены за конкретными ведомствами, по факту управляет Росимущество. Ведомство не отражает информацию о таких предприятиях в бюджетной отчетности о финансовых вложениях, указано в докладе Счетной палаты.

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Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Аудиторы выявили случаи, когда чиновники одновременно находятся в органах контроля и управления компаний (от четырех до 20 АО одновременно), но эффективность их работы не оценивается. По данным на 2019 год, доля госслужащих в органах управления и контроля АО составила 49,2%, что противоречит цели правительства по привлечению профессиональных директоров и независимых экспертов в органы управления и контроля госкомпаний, отмечается в докладе.

Согласно официальной позиции Росимущества, концентрация управления АО у одного органа власти, осуществляющего одновременно права акционера и отраслевого регулятора, способствует возникновению конфликта интересов. Об этом говорится в комментарии замглавы Росимущества Алексея Павлова (есть у РБК).

Для большинства топ-менеджеров госкомпаний не установлена обязанность отчитываться о доходах и имуществе, пишут аудиторы. При этом размер их вознаграждений существенно превышает среднюю зарплату работников предприятий. Например, для руководства ФГУП «УВО Минтранса» зарплата установлена как 22 средние зарплаты работников, для ФГУП «Ведомственная охрана» Минэнерго — как 14,9 средних зарплат. Размер вознаграждения не зависит от экономических результатов. Так, средняя зарплата руководителя убыточного ФГУП, название которого Счетная палата не раскрыла, за 2017 год составила 405,9 тыс. руб. — вдвое больше зарплаты руководителя другого прибыльного ФГУП в 183 тыс. руб.

Хотя правительство декларирует цель сокращать участие государства в экономике, сильные группы интересов отстаивают сохранение госсектора, отмечает Симачев из ВШЭ. Это и менеджеры самих госкомпаний, и чиновники отраслевых министерств, заинтересованные в прямом оперативном влиянии на рынки, а иногда и представители финансовых властей, рассматривающих крупные прибыльные компании госсектора как инструмент диверсификации доходной базы бюджета, пояснил эксперт. Этим и объясняется отсутствие единых подходов к управлению госкомпаниями, стремление индивидуализировать условия их работы и ограничить информацию о результатах.

Доходы от госкомпаний

Госкомпании генерируют большие финансовые потоки и обеспечивают существенные доходы бюджета, выплачивая дивиденды. Поступления в бюджет от госкомпаний в 2017–2019 годах, по данным Счетной палаты, росли:

  • Доходы от акционерных обществ выросли на 75,7%, от ФГУП — на 30,4% за три года;
  • Доходы от АО многократно превышают доходы от ФГУП — 1 трлн руб. против 19,5 млрд руб. в сумме за три года;
  • Большую часть дивидендов (97%) принесли только 20 АО — всего 2% от общего числа. Свыше 500 компаний в 2017–2019 годах вообще не принесли средств бюджету;
  • Задолженность по перечислению в бюджет дивидендов от ФГУП за три года выросла в 3,7 раза — со 192,5 млн руб. до 718,2 млн руб. Наибольшая задолженность по дивидендам ФГУП числится за Минобрнауки и Росимуществом.

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Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

Счетная палата указала на отсутствие четких принципов дивидендной политики. Размер чистой прибыли для целей отчисления дивидендов может определяться как по РСБУ (российским стандартам бухучета), так и по МСФО (международным). Не определена валюта, по которой составляется отчетность по МСФО (в рублях, долларах или другой валюте), в то время как курсовая разница может повлиять на расчет дивидендов. Нет и единого подхода, как определить размер чистой прибыли и дивидендов, которые госкомпании должны перечислять в бюджет. В результате размер дивидендов по отношению к чистой прибыли (по разным стандартам отчетности) 19 крупнейших АО варьировался от 1,7 до 190%.

РБК направил запросы в Росимущество и Минэкономразвития.

Автор: Ольга Агеева
Теги: госкомпании, дивиденды, приватизация, Росимущество, Счетная палата
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