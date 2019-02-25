Moody's назвало ключевые риски российской экономики

Агентство Moody's Investors Service выпустило объемный доклад о российской экономике, проанализировав ее возможности и ключевые риски в среднесрочной перспективе. Самые важные заключения аналитиков — в материале РБК

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​О препятствиях для инвестиций

«Доминирование государственного сектора и монополизация препятствуют росту инвестиций и производительности», — считает Moody’s. Аналитики агентства оценивают долю госсектора в российской экономике в 40–50% с учетом частично приватизированных компаний. Это соответствует оценкам Центра стратегических разработок, по данным которого государство занимает в российском ВВП 46%.

Государственный «дирижизм» особенно заметен в таких отраслях, как коммунальное хозяйство, добыча полезных ископаемых, транспорт, финансы, производство электроники и оборудования, перечисляет Moody’s. «Высокая доля государственной собственности создает неравные условия для деловой активности, усугубляя другие подавляющие предпринимательство факторы, такие как слабые права собственности и относительное отсутствие верховенства закона», — пишут аналитики.

Качество российских институтов в целом остается низким, отмечает Moody’s, ссылаясь на индекс качества госуправления, который рассчитывается Всемирным банком. Как писал РБК, в 2018 году эксперты Всемирного банка ухудшили оценку контроля над коррупцией в России. «Низкие показатели России по коррупции и верховенству закона, скорее всего, связаны именно с неэффективностью судебной системы и значительным влиянием правительства на деловую среду и решения, особенно в тех случаях, когда это касается крупных квазигосударственных корпораций и банков», — указывает Moody’s.