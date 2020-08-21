Сбербанк на фоне пандемии сохранит дивиденды на уровне 50%

Наблюдательный совет Сбербанка не стал менять из-за пандемии коронавируса прежний прогноз по вознаграждению акционерам, сообщил Герман Греф. Банк планирует направить на дивиденды 422,4 млрд руб.

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Несмотря на пандемию, Сбербанк не будет пересматривать планы выплаты дивидендов за 2019 год: он направит на вознаграждение акционерам 50% чистой прибыли по МСФО, сообщил журналистам глава госбанка Герман Греф по итогам заседания его наблюдательного совета. Держателям акций Сбербанка будет выплачено 422,4 млрд руб.

«Мы не нашли ни один банк в мире, который заплатит дивиденды в размере 50% чистой прибыли в этом году», — заявил Греф. Он подчеркнул, что набсовет Сбербанка принял решение сохранить дивиденды на прежнем уровне единогласно.

В марте набсовет банка рекомендовал перечислить акционерам рекордные дивиденды за 2019 год — 18,7 руб. на акцию. Однако уже в апреле кредитная организация объявила, что топ-менеджмент даст «финальную рекомендацию» насчет дивидендов позже. Как пояснил Греф, несмотря на ухудшение показателей банка на пике пандемии, общая достаточность капитала Сбербанка превысит 12,5% «во всех вариантах плана», а сохранение показателя выше этого уровня позволяет банку направлять на дивиденды половину чистой прибыли.

Рекомендация топ-менеджмента Сбербанка будет рассмотрена на годовом общем собрании акционеров, которое состоится 25 сентября.