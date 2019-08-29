Глава ФАС сообщил о противодействии губернаторов реорганизации ФГУПов

Руководители регионов противодействуют принятию законопроекта о реорганизации ФГУПов и МУПов, рассказал журналистам глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев, передал корреспондент РБК.

Законопроект будет принят в осеннюю сессию, сообщил на заседании правительства премьер-министр Дмитрий Медведев. По мнению главы ФАС, для этого потребуются титанические усилия, поскольку в регионах выступают против реорганизации.

«Основные лоббисты против этого закона － региональные губернаторы, － отметил Артемьев. — Многие губернаторы в силу инертности, а многие и нет, стали лоббировать этот вопрос, прежде всего, в палате земель (Кадастровой палате. － РБК) и убедили сенаторов в Совете Федерации. Они выступили резко против этого закона, а потом и депутаты Госдумы».

«Мы же не говорим: убейте это, просто преобразуйте унитарные предприятия в бюджетные учреждения, где все прозрачно － ведется реестр движения имущества и средств, воровство прекратите», － указал глава ФАС. Сейчас имущество унитарных предприятий не учитываться в реестрах, из-за чего нередко «незаметно уходит налево», отметил он.

Ликвидация унитарных предприятий － одна из ключевых целей Национального плана развития конкуренции на 2018–2020 годы.