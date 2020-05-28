Счетная палата предложила раскрывать доходы топ-менеджеров госкомпаний

Сейчас у руководства госкомпаний, в отличие от топ-менеджмента других акционерных обществ, нет такой обязанности. Ведомство считает, что это говорит об «отсутствии единого подхода к профилактике коррупционных правонарушений»

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Счетная палата предложила правительству ввести единый подход к раскрытию доходов топ-менеджеров компаний, блокирующий пакет акций которых принадлежит государству. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства.

Речь также идет о сведениях об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей госкомпаний, а также их супругов и несовершеннолетних детей.

«Мы рассматриваем данную меру как возможность повысить эффективность управления государственным имуществом», — сообщили в ведомстве.

В 2020 году Счетная палата проверила эффективность корпоративного управления в хозяйственных обществах, акции которых находятся в федеральной собственности. По итогам проверки ведомство направило в правительство письмо, в котором указало, что сейчас топ-менеджеры госкомпаний не должны раскрывать сведения о своих доходах и доходах ближайших родственников, в то время как у руководителей других акционерных обществ такая обязанность есть. По мнению Счетной палаты, это свидетельствует об «отсутствии единого подхода к профилактике коррупционных правонарушений в юридических лицах с участием Российской Федерации».