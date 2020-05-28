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Счетная палата предложила раскрывать доходы топ-менеджеров госкомпаний

Сейчас у руководства госкомпаний, в отличие от топ-менеджмента других акционерных обществ, нет такой обязанности. Ведомство считает, что это говорит об «отсутствии единого подхода к профилактике коррупционных правонарушений»
Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС
Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

Счетная палата предложила правительству ввести единый подход к раскрытию доходов топ-менеджеров компаний, блокирующий пакет акций которых принадлежит государству. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства.

Речь также идет о сведениях об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей госкомпаний, а также их супругов и несовершеннолетних детей.

«Мы рассматриваем данную меру как возможность повысить эффективность управления государственным имуществом», — сообщили в ведомстве.

В 2020 году Счетная палата проверила эффективность корпоративного управления в хозяйственных обществах, акции которых находятся в федеральной собственности. По итогам проверки ведомство направило в правительство письмо, в котором указало, что сейчас топ-менеджеры госкомпаний не должны раскрывать сведения о своих доходах и доходах ближайших родственников, в то время как у руководителей других акционерных обществ такая обязанность есть. По мнению Счетной палаты, это свидетельствует об «отсутствии единого подхода к профилактике коррупционных правонарушений в юридических лицах с участием Российской Федерации».

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В пресс-службе ведомства пояснили ТАСС, что сведения о доходах должен раскрывать только менеджмент госкомпаний, созданных на основании федеральных законов, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются президентом и правительством.

В 2014 году правительство обязало раскрывать сведения о доходах руководителей крупных компаний, в том числе глав РЖД, «Роснефти» и «Газпрома». Инициатива вызвала недовольство среди топ-менеджеров, в частности, Владимир Якунин, который тогда возглавлял холдинг РЖД, назвал ее «неправомерным вмешательством в личную жизнь».

В марте 2015 года правительство разрешило главам госкомпаний не публиковать данные о своих доходах. Там пояснили, что главы коммерческих организаций, в том числе с государственным участием, «в строгом смысле не являются госслужащими, а являются представителями коммерческого бизнеса». Решение правительства не поддержал Алексей Кудрин, который сейчас возглавляет Счетную палату.

Спустя месяц президент Владимир Путин в ходе прямой линии «настойчиво порекомендовал» руководству корпораций в добровольном порядке обнародовать сведения о доходах. В том же году о своих зарплатах отчитались главы РЖД и «Роснефти».

Авторы: Наталия Анисимова, Юлия Старостина
Теги: Счетная палата, доходы, госкомпании
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