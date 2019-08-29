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ФосАгро ₽3 218,43 (+30,04%) прогноз Фридом Финанс к 28.08.20 Купить
Лента ₽265,65 (+20,97%) прогноз Sberbank Investment Research к 28.08.20 Купить
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Артемьев предложил уничтожить госкорпорации и напомнил о разделе чеболей
Госкорпорации нужно преобразовать в акционерные общества, а российское «экономическое чудо» будет возможно, только если раздробить «чеболи», считает глава ФАС Игорь Артемьев
Игорь Артемьев (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Государственные корпорации на конкурентных рынках должны быть преобразованы в акционерные общества. Такую инициативу Федеральная антимонопольная служба планирует включить в новый национальный план развития конкуренции на 2021–2025 годы. Об этом заявил журналистам руководитель службы Игорь Артемьев, передал корреспондент РБК.

«Надо уничтожить российские госкорпорации — перевести в другие организационные формы. Они должны стать простыми акционерными обществами без привилегий», — заявил глава ФАС.

«У них очень много преференций и особенностей, и они используют преимущества, убивая конкурентов», — подчеркнул Артемьев.

В России шесть госкорпораций: ВЭБ.РФ, «Ростех», «Роскосмос», «Росатом», Агентство страхования вкладов и Фонд содействия реформированию ЖКХ. Но часть из них не работает на конкурентных рынках, например «Росатом» и «Роскосмос».

Глава ФАС также прокомментировал инициативу банка ВТБ о создании зернового мегахолдинга. «Я могу это себе представить в обороне, в закрытых сферах. Но на открытых рынках зачем? <...> Зерно — тоже открытый рынок», — сказал Артемьев.

Экономическое чудо

«Корейское экономическое чудо случилось исключительно благодаря тому, что они разрушили свои монополии. Они провели гигантскую реформу, преобразовали свои чеболи в акционерные общества, раздробили их и поддержали малый бизнес», — считает Артемьев.

Чеболь — это большие промышленные конгломераты, состоящие из формально самостоятельных компаний, но находящихся в собственности отдельных семей и под единым административным и финансовым контролем. Они возникли в Южной Корее в конце Корейской войны и способствовали бурному развитию страны после длительного застоя. На 30 чеболей приходилось примерно 50% всего промышленного производства Южной Кореи.

«Весь смысл национальных планов [о развитии конкуренции], что мы пишем, похож на это. Мы хотим российского экономического чуда. Без конкуренции его не будет, [будет] стагнирующая экономика с темпами роста 2%», — добавил он.

В числе других главных шагов для развития конкуренции, по его словам, «ликвидация огосударствления экономики» и «массовая приватизация».

Как отметил ранее, 29 августа, на заседании правительства премьер-министр Дмитрий Медведев, «государственный ресурс используется подчас с избытком, доля государства в экономике остается высокой».

Автор: Ольга Агеева
Теги: Федеральная антимонопольная служба, Артемьев, госкорпорации
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