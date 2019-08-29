Артемьев предложил уничтожить госкорпорации и напомнил о разделе чеболей

Госкорпорации нужно преобразовать в акционерные общества, а российское «экономическое чудо» будет возможно, только если раздробить «чеболи», считает глава ФАС Игорь Артемьев

Игорь Артемьев (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Государственные корпорации на конкурентных рынках должны быть преобразованы в акционерные общества. Такую инициативу Федеральная антимонопольная служба планирует включить в новый национальный план развития конкуренции на 2021–2025 годы. Об этом заявил журналистам руководитель службы Игорь Артемьев, передал корреспондент РБК.

«Надо уничтожить российские госкорпорации — перевести в другие организационные формы. Они должны стать простыми акционерными обществами без привилегий», — заявил глава ФАС.

«У них очень много преференций и особенностей, и они используют преимущества, убивая конкурентов», — подчеркнул Артемьев.

В России шесть госкорпораций: ВЭБ.РФ, «Ростех», «Роскосмос», «Росатом», Агентство страхования вкладов и Фонд содействия реформированию ЖКХ. Но часть из них не работает на конкурентных рынках, например «Росатом» и «Роскосмос».