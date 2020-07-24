СМИ узнали о планах Минфина сократить число госкомпаний в 1,5 раза

В проекте деятельности министерства на ближайшие пять лет заложено ежегодное сокращение компаний с государственным участием

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

К 2025 году число компаний с государственным участием должно сократиться примерно в полтора раза — до 961, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на проект плана деятельности Минфина на 2020–2025 годы. По этому документу количество госкомпаний должно снижаться каждый год: в 2020 году до 1465, в 2021 году — до 1319, в 2022 году — до 1187, в 2023 году — до 1068.

«Планы по снижению доли участия государства в экономике и оптимизации госсектора озвучиваются чиновниками различных уровней регулярно. Однако наиболее интересные для инвесторов предприятия уже были проданы в предыдущие годы, и в настоящий момент в распоряжении администраций субъектов Федерации осталось очень незначительное количество компаний, способных заинтересовать частных инвесторов», — заявил агентству управляющий директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР Андрей Пискунов.

В октябре 2019 года заместитель министра финансов Алексей Моисеев заявил, что доля государства в компаниях свыше 50%, за исключением оборонных, должна быть снижена до этого уровня, включая РЖД и «Транснефть». «В некоторых случаях цель — снизить долю до нуля или блокирующего пакета 25% плюс одна акция», — предложил чиновник на международном инвестиционном форуме Московской биржи в Лондоне.

«Транснефть» (78,5% принадлежит Росимуществу) уже включена в план приватизации на 2020–2022 годы, РЖД (100% у правительства) в этот список не вошли, сообщалось по итогам форума.