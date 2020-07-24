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СМИ узнали о планах Минфина сократить число госкомпаний в 1,5 раза

В проекте деятельности министерства на ближайшие пять лет заложено ежегодное сокращение компаний с государственным участием
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

К 2025 году число компаний с государственным участием должно сократиться примерно в полтора раза — до 961, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на проект плана деятельности Минфина на 2020–2025 годы. По этому документу количество госкомпаний должно снижаться каждый год: в 2020 году до 1465, в 2021 году — до 1319, в 2022 году — до 1187, в 2023 году — до 1068.

«Планы по снижению доли участия государства в экономике и оптимизации госсектора озвучиваются чиновниками различных уровней регулярно. Однако наиболее интересные для инвесторов предприятия уже были проданы в предыдущие годы, и в настоящий момент в распоряжении администраций субъектов Федерации осталось очень незначительное количество компаний, способных заинтересовать частных инвесторов», — заявил агентству управляющий директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР Андрей Пискунов.

В октябре 2019 года заместитель министра финансов Алексей Моисеев заявил, что доля государства в компаниях свыше 50%, за исключением оборонных, должна быть снижена до этого уровня, включая РЖД и «Транснефть». «В некоторых случаях цель — снизить долю до нуля или блокирующего пакета 25% плюс одна акция», — предложил чиновник на международном инвестиционном форуме Московской биржи в Лондоне.

«Транснефть» (78,5% принадлежит Росимуществу) уже включена в план приватизации на 2020–2022 годы, РЖД (100% у правительства) в этот список не вошли, сообщалось по итогам форума.

Правительство опубликовало план приватизации до 2022 года
Политика

В том же месяце глава Минфина Антон Силуанов заявил, что приватизацию «нужно делать более амбициозной». Министр отметил, что приватизация необходима для снижения доли государства в экономике, а не для доходов бюджета. По его словам, власти не испытывают проблем с финансированием дефицита бюджета, и приватизация рассматривается «исключительно как структурная мера».

В январе 2020 года правительство опубликовало прогнозный план приватизации на 2020–2022 годы. По нему поступления в федеральный бюджет от продажи госсобственности составят 3,6 млрд руб. ежегодно. За три года планируется приватизировать 86 федеральных унитарных госпредприятий, 186 акционерных обществ, доли участия государства в 13 обществах с ограниченной ответственностью, а также еще 1168 объектов. Точные сроки и способы приватизации будут определены позже «с учетом конъюнктуры рынка» и по рекомендациям «ведущих инвестиционных консультантов».

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Как сообщал Максим Орешкин (тогда возглавлял Минэкономразвития), государство среди прочего планирует выйти из капиталов Махачкалинского морского торгового порта (сейчас 100% у Росморречфлота), Новороссийского морского торгового порта (62% у «Транснефти», 20% — у Росимущества) и «Алмазювелирэкспорта» (100% в федеральной собственности) после передачи полномочий по экспорту драгметаллов Госфонду России.

Кроме того, государство планирует сократить свою долю в банке ВТБ (до 50% плюс одна обыкновенная именная акция), «Росспиртпроме» (до 75% плюс одна акция), «Современном коммерческом флоте» (до 75% плюс одна акция) и Кизлярском коньячном заводе (до 50% плюс одна акция).

Автор: Владислав Гордеев
Теги: Минфин, госкомпании, приватизация
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