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Мишустин подписал указ об индексации пенсий и МРОТ

Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об индексации с 1 июня минимального размера оплаты труда (МРОТ), прожиточного минимума и страховых пенсий неработающим пенсионерам. Об этом говорится на сайте правительства.

«Прежде всего, речь идет об индексации с 1 июня на 10% минимального размера оплаты труда, прожиточного минимума и страховых пенсий неработающим пенсионерам. Соответствующее постановление подписано», — сказал Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.

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Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

По словам главы кабмина, на эти цели из федерального бюджета выделено свыше 500 млрд руб. Из них 472,4 млрд руб. пойдет на индексацию пенсий. Поддержка коснется 50 млн граждан.

В частности, пенсии для неработающих пенсионеров в среднем по стране вырастут до 19 360 руб., а МРОТ составит 15 279 руб., что позволит повысить зарплаты более 4 млн работников.

«Прожиточный минимум на душу населения составит 13 919 руб., для трудоспособного населения — 15 172 руб., для детей — 13 501 руб., для пенсионеров — 11 970 руб. <...> В общей сложности выплаты, привязанные к прожиточному минимуму, получают около 15 млн человек», — говорится в сообщении.

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С предложением проиндексировать пенсии и повысить МРОТ президент России Владимир Путин выступил 25 мая. «Мы с правительством долго на этот счет дискутировали, внутри правительства шли споры и вырабатывалось решение. Сегодня хочу объявить об этом: предлагаю с 1 июня этого года на 10% увеличить размер пенсий неработающих пенсионеров с учетом нашего законодательства», — сказал президент.

Кроме того, в ходе своего выступления Путин заявил, что инфляция в России в 2022 году не превысит 15%. По данным Росстата, по итогам апреля годовая инфляция достигла 17,8% — максимума с января 2002 года.

Теги
Владимир Путин пенсии МРОТ Михаил Мишустин правительство
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