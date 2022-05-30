Мишустин подписал указ об индексации пенсий и МРОТ

Фото: АГН «Москва»

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об индексации с 1 июня минимального размера оплаты труда (МРОТ), прожиточного минимума и страховых пенсий неработающим пенсионерам. Об этом говорится на сайте правительства.

«Прежде всего, речь идет об индексации с 1 июня на 10% минимального размера оплаты труда, прожиточного минимума и страховых пенсий неработающим пенсионерам. Соответствующее постановление подписано», — сказал Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.

По словам главы кабмина, на эти цели из федерального бюджета выделено свыше 500 млрд руб. Из них 472,4 млрд руб. пойдет на индексацию пенсий. Поддержка коснется 50 млн граждан.

В частности, пенсии для неработающих пенсионеров в среднем по стране вырастут до 19 360 руб., а МРОТ составит 15 279 руб., что позволит повысить зарплаты более 4 млн работников.

«Прожиточный минимум на душу населения составит 13 919 руб., для трудоспособного населения — 15 172 руб., для детей — 13 501 руб., для пенсионеров — 11 970 руб. <...> В общей сложности выплаты, привязанные к прожиточному минимуму, получают около 15 млн человек», — говорится в сообщении.

Video

Читайте на РБК Pro Pro Почему мы видим сны: 5 теорий Почему мы видим сны: 5 теорий Статьи Pro Кофе: отвечаем на распространенные вопросы о любимом напитке Кофе: отвечаем на распространенные вопросы о любимом напитке Инструкции Pro Сейчас любой неосторожный пост может повредить: пиар в новых реалиях Сейчас любой неосторожный пост может повредить: пиар в новых реалиях Инструкции Pro «Ваш уровень дохода?»: какие вопросы в анкете сорвут исследование «Ваш уровень дохода?»: какие вопросы в анкете сорвут исследование Инструкции Pro Telegram все ближе к мечте о супераппе. Чего еще в нем не хватает бизнесу Telegram все ближе к мечте о супераппе. Чего еще в нем не хватает бизнесу Прогнозы Pro Кастовость, стартапы, осторожность — что нужно знать о бизнесе в Индии Кастовость, стартапы, осторожность — что нужно знать о бизнесе в Индии Статьи Pro x The Economist Почему англоязычные страны больше страдают от инфляции — The Economist Почему англоязычные страны больше страдают от инфляции — The Economist Исследования Pro Как система быстрых платежей становится в России альтернативой Apple Pay Как система быстрых платежей становится в России альтернативой Apple Pay Статьи

С предложением проиндексировать пенсии и повысить МРОТ президент России Владимир Путин выступил 25 мая. «Мы с правительством долго на этот счет дискутировали, внутри правительства шли споры и вырабатывалось решение. Сегодня хочу объявить об этом: предлагаю с 1 июня этого года на 10% увеличить размер пенсий неработающих пенсионеров с учетом нашего законодательства», — сказал президент.

Кроме того, в ходе своего выступления Путин заявил, что инфляция в России в 2022 году не превысит 15%. По данным Росстата, по итогам апреля годовая инфляция достигла 17,8% — максимума с января 2002 года.