Эксперты нашли компании, не выигрывающие от отсрочки страховых взносов

Отсрочка по уплате страховых взносов в ряде случаев приведет к росту налоговых выплат для компаний, работающих на режиме УСН или патенте, указывают бизнес и эксперты. Положительный эффект все равно есть, считает Минэкономразвития

Фото: Владислав Шатило / РБК

Годичная отсрочка по уплате страховых взносов за второй квартал или второй—третий кварталы 2022 года, которая направлена на снижение финансовой нагрузки на бизнес в кризисных условиях, для части предпринимателей может иметь обратный эффект. Внимание на проблему обратил сам бизнес, информацию подтвердили опрошенные РБК эксперты.

Согласно условиям, отсрочку взносов за второй квартал получают компании и ИП в 78 различных отраслях, ориентированных на внутренний спрос (например, это производство пищевых продуктов, здравоохранение, туризм, спорт). Перенести платежи также и за третий квартал смогут 39 отраслей, среди которых производство лекарств, сельское хозяйство, строительство, ИТ и телекоммуникации. Льгота ориентирована на 2,8 млн предприятий, где трудятся почти 52 млн человек, заявлял президент Владимир Путин. Чтобы компенсировать отсрочку этих выплат, правительство выделит почти 1,7 трлн руб. внебюджетным социальным фондам.

Перенести уплату взносов на 2023 год могут как бизнесы, работающие на общей системе налогообложения (ОСНО), так и те, кто применяет специальные налоговые режимы — упрощенную систему (УСН) и патент (ПСН). При этом налоговое законодательство позволяет предпринимателям, применяющим УСН (доходы) и ПСН, уменьшать сумму налога (но не более чем наполовину) на размер фактически уплаченных страховых взносов. Однако снизить отчисления государству на отсроченные в рамках льготы платежи не получится, констатировали в Минэкономразвития.

Почему для некоторых плательщиков экономии не будет

«Если уплата страховых взносов по отсроченным платежам будет осуществлена только через год, то уменьшить сумму налога по УСН (доходы) и ПСН в текущем году нельзя», — заявили представители ведомства в официальном Telegram-канале Минэкономразвития в ответ на вопросы бизнеса. Они отметили, что заплатить взносы раньше предельных сроков не запрещается.

Таким образом, если предприниматель на УСН или патентной системе в 2022 году решит воспользоваться отсрочкой по взносам, ему все равно придется заплатить эти деньги в бюджет — технически в качестве налога, сказал РБК бизнес-омбудсмен Борис Титов. Поэтому экономии прямо сейчас не будет, отметил он.

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При переносе уплаты страховых взносов на 2023 год сумма налога за 2022-й не будет корректироваться на вычет и, следовательно, налоговая нагрузка возрастет на размер отсроченных взносов, подтвердила ведущий юрист налоговой практики «Амулекс» Ирина Бычкова. Эффект от льготы для таких налогоплательщиков фактически сводится к нулю, говорит руководитель практики «Налоги, таможенное право и международная торговля» адвокатской коллегии «Регионсервис» Николай Лобанов.

«Сэкономить действительно может получиться в следующем году, когда сумма взносов будет вдвое выше, а значит, и вычет из суммы налога увеличится. Но и тут есть нюанс. ООО и ИП с сотрудниками имеют право на вычет только в размере 50% от налога. То есть в их случае существует риск, что экономии не будет даже и отложенной», — уверен Титов.

Пример без экономии Показатели фирмы, работающей по налоговому режиму УСН, таковы, что в 2022 году она должна заплатить налог в размере 600 тыс. руб., а годовое обязательство по уплате страховых взносов за работников составляет 420 тыс. руб. В нормальное время компания заплатила бы налог 300 тыс. руб. (с учетом 50-процентного вычета в пределах уплаченных взносов) плюс взносы на 420 тыс. руб. Итого — 720 тыс. руб. Исходя из допущения, что в 2023 году сохранится такой же уровень выплат, за два года ее фактическая фискальная нагрузка составит 1,44 млн руб. Если организация переносит на 2023 год страховые взносы за два квартала 2022-го (210 тыс. руб.), то налог для нее составит 390 тыс. руб. плюс уплаченные взносы за полугодие в размере 210 тыс. руб. Итого — 600 тыс. руб. Однако в 2023 году компания должна заплатить перенесенные взносы (210 тыс. руб.) плюс нормальные годовые взносы (420 тыс. руб.). Налог для нее составит 300 тыс. руб. Соответственно, в 2023 году ее общее платежное обязательство будет равняться 930 тыс. руб., а за два года — 1,53 млн руб. Это больше, чем при условии отсутствия отсрочки.

Когда выгодно воспользоваться отсрочкой

В Минэкономразвития РБК сообщили, что отсрочка бизнесам, соответствующим отраслевым критериям, предоставляется автоматически (но можно просто платить, как обычно). «Положительный эффект от предоставления отсрочек на снижение совокупной фискальной нагрузки на малый бизнес, применяющий указанные спецрежимы, очевиден», — заявили в министерстве.

Предоставленным правом на рассрочку выгодно воспользоваться, только если ожидаемые доходы в 2023 году будут значительно выше доходов 2022 года, говорит Бычкова. Тогда перенесенные взносы имеют больше шансов «уместиться» в отведенный предельный вычет в размере 50% налога.

В отраслях правительственного перечня доля налогоплательщиков, применяющих специальные режимы, существенна, полагает советник BGP Litigation Денис Савин. Исходя из того, что в него вошли основные производственные виды деятельности и розничная торговля, можно предположить, что отсрочку сделали доступной для большинства плательщиков УСН и ПСН, считает налоговый консультант «КСК Групп» Ольга Рудько.