Росстат сообщил о максимальном с 2015 года снижении реальных зарплат

Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 июня
EUR ЦБ: 53,86 (-2,03) Инвестиции, 16:19
Курс доллара на 30 июня
USD ЦБ: 51,16 (-1,81) Инвестиции, 16:19
Минобороны сообщило о планах ВСУ «стереть Авдеевку с лица земли» Политика, 23:27
Путин заявил, что у России нет проблем с Швецией и с Финляндией в НАТО Политика, 23:20
Власти Москвы сменили руководство «Гоголь-центра» и «Современника» Общество, 23:18
Саид Гуцериев выйдет из совета директоров «М.Видео» после санкций Бизнес, 23:07
Коротко и дорого: как заработать на «красивых» автомобильных номерах Партнерский проект, 23:04
В «Алании» рассказали об адекватном предложении Дзагоеву Спорт, 22:58
В КХЛ заявили, что будут рады возвращению Малкина в Россию Спорт, 22:55
Девять человек получили пожизненные сроки за теракты в Париже в 2015 году Общество, 22:51
Агент Малкина рассказал о возможном продлении контракта с «Питтсбургом» Спорт, 22:39
В Думе предложили запретить продажу одноразовой посуды на Байкале Общество, 22:14
Кадыров заявил, что освобождение Лисичанска «не займет особого времени» Политика, 22:12
Росстат сообщил о максимальном с 2015 года снижении реальных зарплат Экономика, 22:11
«Зенит» разгромил ЦСКА в матче предсезонного турнира Спорт, 22:01
Сумеете ли вы отличить финансовые мифы от реальности. Тест РБК и Яндекс Кью, 22:00

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Экономика ,  

Росстат сообщил о максимальном с 2015 года снижении реальных зарплат

В апреле 2022 года реальные зарплаты в России снизились на 7,2%, что стало максимумом с декабря 2015 года, сообщил Росстат. В пандемию их сокращение не превышало 2%. В номинальном выражении зарплаты подросли на 9,4% год к году
Фото: Антон Вергун / ТАСС
Фото: Антон Вергун / ТАСС

Реальные начисленные зарплаты в апреле 2022 года сократились на 7,2% в годовом выражении, следует из доклада Росстата «Социально-экономическое положение России». Снижение показателя на фоне западных санкций и разгона инфляции стало рекордным с декабря 2015 года — тогда реальные зарплаты сократились на 8,4%. На фоне пандемии максимальное падение составляло 2% (в апреле 2020 года, в период самого жесткого локдауна).

По сравнению с мартом 2022 года в апреле снижение оказалось еще более сильным — на 8,3%. Это объясняется тем, что в марте реальная заработная плата выросла на 3,6%, показав самую высокую динамику за последние годы. В Росстате объясняли такой «всплеск» двумя факторами: во-первых, выплатами годовых и квартальных бонусов и премий, а во-вторых, индексацией зарплаты работников организаций, связанной с ростом инфляции в феврале—марте. В ведомстве отмечали, что весенний рост показателя был характерен для большинства предшествующих лет. Например, в апреле 2021 года реальная зарплата выросла на 13,8%, а в апреле 2019-го — на 8,4%.

В целом за январь—апрель зарплаты в реальном выражении увеличились на 0,4% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Ранее Росстат сообщал, что за первый квартал 2022 года показатель вырос на 3,1% в годовом выражении.

Росстат назвал самые подорожавшие и самые подешевевшие товары за апрель
Экономика
Фото:Владислав Шатило / РБК

Снижение реальных зарплат в апреле произошло на фоне ускорения годовой инфляции до 17,83%. Более высокий темп роста цен в последний раз фиксировался в январе 2002 года (18,96%).

В то же время, по данным статслужбы, среднемесячная зарплата в номинальном выражении в апреле составила 62 269 руб., увеличившись на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В отраслевом разрезе наибольшее снижение номинальных поступлений в годовом выражении было зафиксировано в добыче нефти и природного газа (минус 13,7%) и в производстве автотранспортных средств (минус 4,6%). Сильнее всего увеличились зарплаты в таких отраслях, как деятельность трубопроводного транспорта (+75%), почтовая связь и курьерская деятельность (+36,3%), добыча угля (+20,9%).

Авторы
Теги
Екатерина Виноградова Екатерина Виноградова
При участии
Инна Деготькова, Иван Ткачёв
Росстат Зарплаты

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter