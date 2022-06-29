Росстат сообщил о максимальном с 2015 года снижении реальных зарплат

В апреле 2022 года реальные зарплаты в России снизились на 7,2%, что стало максимумом с декабря 2015 года, сообщил Росстат. В пандемию их сокращение не превышало 2%. В номинальном выражении зарплаты подросли на 9,4% год к году

Фото: Антон Вергун / ТАСС

Реальные начисленные зарплаты в апреле 2022 года сократились на 7,2% в годовом выражении, следует из доклада Росстата «Социально-экономическое положение России». Снижение показателя на фоне западных санкций и разгона инфляции стало рекордным с декабря 2015 года — тогда реальные зарплаты сократились на 8,4%. На фоне пандемии максимальное падение составляло 2% (в апреле 2020 года, в период самого жесткого локдауна).

По сравнению с мартом 2022 года в апреле снижение оказалось еще более сильным — на 8,3%. Это объясняется тем, что в марте реальная заработная плата выросла на 3,6%, показав самую высокую динамику за последние годы. В Росстате объясняли такой «всплеск» двумя факторами: во-первых, выплатами годовых и квартальных бонусов и премий, а во-вторых, индексацией зарплаты работников организаций, связанной с ростом инфляции в феврале—марте. В ведомстве отмечали, что весенний рост показателя был характерен для большинства предшествующих лет. Например, в апреле 2021 года реальная зарплата выросла на 13,8%, а в апреле 2019-го — на 8,4%.

В целом за январь—апрель зарплаты в реальном выражении увеличились на 0,4% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Ранее Росстат сообщал, что за первый квартал 2022 года показатель вырос на 3,1% в годовом выражении.

Снижение реальных зарплат в апреле произошло на фоне ускорения годовой инфляции до 17,83%. Более высокий темп роста цен в последний раз фиксировался в январе 2002 года (18,96%).

В то же время, по данным статслужбы, среднемесячная зарплата в номинальном выражении в апреле составила 62 269 руб., увеличившись на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В отраслевом разрезе наибольшее снижение номинальных поступлений в годовом выражении было зафиксировано в добыче нефти и природного газа (минус 13,7%) и в производстве автотранспортных средств (минус 4,6%). Сильнее всего увеличились зарплаты в таких отраслях, как деятельность трубопроводного транспорта (+75%), почтовая связь и курьерская деятельность (+36,3%), добыча угля (+20,9%).