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Экономика ,  
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Минтруд предложил вариант индексации пенсий на следующие три года

Власти оценили темпы индексации страховых пенсий для неработающих пенсионеров в 2023–2025 годы, следует из материалов Минтруда. Параллельно произойдет сокращение числа их получателей — на полмиллиона человек за три года
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Министерство труда разработало параметры индексации страховой пенсии для неработающих пенсионеров на ближайшую трехлетку, согласно которым она будет расти в среднем на 6,8% в год. Это следует из проекта бюджета Пенсионного фонда (ПФР) на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (документ есть в распоряжении РБК; его подлинность подтвердил источник, знакомый с текстом проекта). Кроме того, документ предусматривает увеличение федерального трансферта в бюджет ПФР до 5 трлн руб. в год.

РБК направил запрос в ПФР.

Как могут поменяться пенсии и число пенсионеров

Согласно проектировкам Минтруда, в ближайшие три года страховые пенсии могут быть проиндексированы следующим образом:

  • с 1 января 2023 года — на 6,8% (в результате этого среднегодовой размер страховой пенсии неработающих пенсионеров составит 22 174 руб.);
  • с 1 января 2024 года — на 6,1% (среднегодовой размер пенсии составит 23 390 руб.);
  • с 1 февраля 2025 года — на 4% и с 1 апреля 2025 года — на 3,6% (среднегодовой размер пенсии составит 24 477 руб.).

Пропорционально увеличится и фиксированная выплата к страховой пенсии: в 2023 году она достигнет 7711,75 руб., в 2024-м — 8182,17 руб., в 2025-м — 8509,46 руб.

Работающих пенсионеров индексация в ближайшие три года не коснется, следует из бюджета ПФР.

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Размер индексации определен исходя из того, что она не должна быть ниже уровня инфляции предыдущего года, говорится в пояснительных материалах Минтруда. При индексации пенсии в 2023 году учитывается ее дополнительное увеличение на 10% с 1 июля 2022 года. В 2025 году планируется провести индексацию в два этапа — сначала по прогнозируемому уровню инфляции в 2024 году и затем по уровню роста доходов ПФР. Такая возможность закреплена в законе «О страховых пенсиях», нормы которого вступают в силу в 2025 году, пояснили РБК в пресс-службе Минтруда.

Согласно последнему прогнозу Минэкономразвития, в 2022 году инфляция разгонится до 17,5%, в 2023 году составит 6,1%, а в 2024 году вернется к таргету ЦБ в 4%. Однако в июне министр экономического развития Максим Решетников анонсировал, что прогнозы по году планируется пересмотреть в лучшую сторону. «Мы понимаем, что мы ощутимо ее [инфляцию] понизим, с учетом того что у нас четвертую неделю подряд [по состоянию на 17 июня] цены не растут. Но если смотреть год к году, конечно, она будет двузначная», — говорил министр телеканалу РБК.

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Фото:Дмитрий Рогулин / ТАСС

Запланированные властями темпы индексации ожидаемо превышают утвержденные законом о бюджете ПФР на 2022–2024 годы: им предполагалось увеличение страховых пенсий неработающих пенсионеров в 2023 году на 5,6%, а в 2024 году — на 5,5%.

Несмотря на индексацию, зарплаты будут расти быстрее пенсий, следует из документов Минтруда. Соотношение страховой пенсии неработающих пенсионеров и зарплат будет с каждым годом уменьшаться и с 30,7% в 2023 году снизится до 29,6% в 2025 году.

В прогнозные показатели бюджета Минтруд закладывает и постепенное сокращение среднегодового количества получателей страховых пенсий по старости. По оценке ведомства, в ближайшие три года оно снизится на полмиллиона человек — с 38,23 млн в 2023 году до 37,73 млн в 2025 году. Расчет был сделан с учетом сроков наступления пенсионного возраста, указали в Минтруде.

Численность пенсионеров в России сокращается с 2019 года, когда началось поэтапное увеличение пенсионного возраста в результате пенсионной реформы. По данным Росстата, в первый год реформы их количество уменьшилось на 319 тыс. человек, и такая динамика полностью соответствовала ожиданиям властей. С 2020 года количество российских пенсионеров стало сокращаться быстрее первоначальных прогнозов из-за пандемии COVID-19. В 2021 году численность пенсионеров снизилась почти на 1 млн человек, писал РБК.

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Фото:Евгений Одиноков / РИА Новости

Параметры индексации сформированы Минтрудом на основе макропрогноза Минэкономразвития и в реальности могут отличаться от заложенных в бюджет сегодня, отмечает директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв. Кроме того, если экономическая ситуация будет ухудшаться, возможны разовые денежные выплаты для пожилых граждан, допускает эксперт. Он считает, что давно назрела и индексация пенсий работающим пенсионерам: эти граждане чаще всего работают на невысоких зарплатах, поэтому их тоже целесообразно поддержать.

Что будет с бюджетом Пенсионного фонда

Бюджет Пенсионного фонда планируется профицитным, следует из проекта Минтруда. В 2023–2025 годах превышение доходов над расходами составит 37,8 млрд, 34 млрд и 31 млрд руб. соответственно.

Доходы ПФР на 2023 год определены на уровне 12,4 трлн руб., а в следующие два года предполагается их рост — до 13 трлн и 13,6 трлн руб. Это в среднем на 2,5 трлн руб. в год больше, чем планировалось бюджетом на 2022–2024 годы. Расходы бюджета ПФР на 2023 год определены в размере 12,39 трлн руб., а на 2024 и 2025 годы — 12,99 трлн и 13,59 трлн руб. соответственно.

Рост доходов будет обеспечен увеличением федерального трансферта: он составит 5,1 трлн руб. в 2023-м и 2024 году (вместо планировавшихся ранее 3,7 трлн руб.). Основная часть федеральных средств (порядка 60%) будет традиционно направлена на выплату пенсий по государственному пенсионному обеспечению (пенсии бывшим госслужащим), материнский капитал, различные доплаты к пенсиям и выплаты отдельным категориям граждан. Чуть более 40% трансферта планируется потратить на страховые пенсии, а именно — валоризацию расчетного пенсионного капитала, компенсацию ПФР пониженных тарифов страховых взносов и на обязательное пенсионное страхование.

Федеральный трансферт на выплату пенсий в 2021 году сократился на ₽1 трлн
Экономика
Фото:Владислав Шатило / РБК

Собственные доходы фонда, которые формируются за счет поступлений страховых взносов, тоже будут увеличиваться, следует из проекта Минтруда. Согласно материалам ведомства, с 7 трлн руб. в 2023 году они вырастут до 8,2 трлн руб. в 2025 году.

На параметры бюджета могут оказать влияние уточнение макропрогноза Минэкономразвития и реализация дополнительных мер поддержки населения в условиях санкционного давления, уточняется в документе.

Проектировки бюджета ПФР, представленные Минтрудом, довольно оптимистичны, говорит профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. Они предполагают устойчивый рост поступлений страховых взносов, хотя есть несколько тенденций, которые в ближайшие годы будут способствовать обратному. Среди них Сафонов называет увеличение числа самозанятых, которые не делают отчислений в ПФР, сокращение выхода молодых специалистов на рынок, а также смертность на фоне пандемии, в том числе среди россиян трудоспособного возраста. Кроме того, на фоне кризиса будет расти неформальная занятость, которая также напрямую повлияет на доходы ПФР, констатирует эксперт.

Авторы
Теги
Екатерина Виноградова Екатерина Виноградова
Минтруд ПФР индексация пенсии

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