Минфин запланировал индексацию зарплат бюджетников на ₽1 трлн за три года

В 2023–2025 годах зарплатный фонд бюджетников в результате индексации планируется увеличить на 1 трлн руб., следует из материалов Минфина. Больше всего средств получат военные и работники федеральных госучреждений

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Министерство финансов планирует направить 1,006 трлн руб. на индексацию зарплат работникам бюджетной сферы в ближайшие три года. Это следует из методики расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2023–2025 годы, которую изучил РБК. Размер ассигнований почти в два раза превышает запланированный на эти же цели объем в 2022–2024 году, который оценивался в 579 млрд руб.

В 2023 году за счет индексации оклады бюджетников вырастут на 104,7 млрд руб., в 2024 году — на 359 млрд руб., а в 2025 году — на 541,7 млрд руб., уточняется в материалах Минфина.

В абсолютном выражении больше всего средств на горизонте трех лет планируется направить военным — их зарплаты проиндексируют в сумме на 547 млрд руб. Далее по размеру ассигнований на индексацию оказались работники федеральных государственных учреждений — им планируется выделить 280 млрд руб. за три года. Зарплаты гражданских госслужащих увеличат на 120 млрд руб., судей — на 27,8 млрд руб., а прокуроров — на 22,3 млрд руб.

Военнослужащим планируется проиндексировать денежное довольствие в соответствии с прогнозными темпами инфляции — на 6,1% в 2023 году и на 4% в 2024 и 2025 годах, говорится в материалах Минфина. Использован официальный прогноз Минэкономразвития, одобренный в мае 2022 года, который предусматривает, что инфляция на конец 2023 года замедлится до 6,1% по сравнению с 17,5% в 2022-м (как правило, этот прогноз уточняется к началу осени, когда верстается бюджет). Бюджетникам, которые попали в старые «майские указы» президента (работникам федеральных госучреждений — учителям, социальным работникам, младшему и среднему медицинскому персоналу) оклады увеличат на ожидаемый темп роста средней номинальной зарплаты по стране, то есть на 9,9% в 2023 году, 7,7% в 2024 году и 6,5% в 2025 году.

Минфин не раскрывает общего количества сотрудников, которых затронет индексация довольствий и зарплат. РБК направил запрос в Минфин.

Как происходит индексация зарплат бюджетников

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Трудовой кодекс обязывает работодателей индексировать зарплату, однако не предписывает конкретные механизмы и периодичность, отмечает профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. Неудивительно, что единого сценария повышения зарплат для бюджетников нет: в хорошие годы власти стараются производить ее ежегодно, и то во второй половине года, что позволяет несколько сэкономить, в плохие — делают перерыв. Например, в 2021 году индексация зарплат государственных федеральных служащих не проводилась, напоминает эксперт. Кроме того, приостановка индексации зарплат чиновников применялась в 2014, 2015 и 2016 годах на фоне кризиса и нехватки денег в бюджете. Нерегулярно проводится индексация зарплат у категорий бюджетников, оказавшихся за пределами майских указов 2012 года.

Размер индексации учитывает уровень инфляции, а также то, к какой категории относится бюджетник. «Если, например, по каким-либо причинам — политическим или экономическим — приоритетной группой выбираются силовики, то им индексация производится в первую очередь. Крайне редко бывает так, что выплаты назначаются сразу всем категориям работников бюджетной сферы», — отмечает Сафонов. Есть отличия и в том, в ведении федеральных или региональных властей находится работник — последние имеют право принимать решения об индексации самостоятельно и финансировать ее из бюджета субъекта.

В России традиционно большинство социальных выплат индексируют по прогнозной инфляции, а не по фактической. За счет этого бюджет экономит деньги в годы после роста потребительских цен, опередившего прогноз. Осенью 2021 года президент Владимир Путин поручал проиндексировать все соцвыплаты, финансируемые из федерального бюджета, по фактической инфляции 2021 года, которая оказалась выше прогноза из-за резкого удорожания продовольствия в мире. Это было разовое решение. В целом же идея привязать рост социальных выплат к фактической инфляции обсуждалась еще в 2015 году.

Насколько индексировали зарплаты федеральным бюджетникам раньше В 2019 году их подняли на 4,3% при инфляции в 2018-м на уровне 4,26%.

В 2020 году зарплаты увеличили на 3%, при инфляции в 2019 году в 3,04%.

В 2021 году зарплаты подняли на 4% (кроме чиновников), при инфляции за 2020 год на уровне 4,91%.

В 2022 году ожидается индексация на 4%, инфляция за 2021 год составила 8,39%.

Каким будет эффект от предложений Минфина

Предлагаемые Минфином изменения не очень масштабны, считает первый вице-президент ЦСР Борис Копейкин. «По сравнению с действующей версией бюджета на 2023 год к 2025 году расходы на оплату труда вырастут менее чем на 15%. Согласно базовому прогнозу социально-экономического развития инфляция на конец 2023 года составит более 6% и выйдет на уровень 4% лишь к концу 2024 года. В совокупности это означает крайне ограниченный рост фонда оплаты труда федеральных бюджетников в ближайшие годы в реальном выражении», — отмечает эксперт.

Согласно материалам ведомства в 2023–2025 годах общие расходы федерального бюджета на оплату труда составят 4,2 трлн, 4,6 трлн и 4,8 трлн руб. соответственно.

Общий фонд оплаты труда в секторе госуправления в 2020 году рейтинговое агентство НКР оценивало (по данным ФНС об отчислениях НДФЛ) примерно в 3,6 трлн руб. По данным Казначейства, в том же году расходы федерального бюджета на выплаты персоналу государственных органов составили 795 млрд руб., на выплаты персоналу «в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны» — 1,95 трлн руб.

Численность бюджетников может меняться от года к году, в том числе в связи с окончанием действия программ и завершением мероприятий, что учитывается при планировании, указывает Копейкин. По его мнению, Министерство финансов в целом традиционно консервативно подходит к принятию расходных обязательств на будущие годы. Минфин может быть не уверен в объемах налоговых поступлений в бюджет, полагает Сафонов. Надежда, что все вернется на круги своя, есть только на 2025 год, поэтому именно в этот период запланирована самая масштабная индексация, полагает он.

«Проектировкам Минфина на 2023 год вполне можно верить, они отражают современные экономические реалии. В 2024 году и 2025 году возможны серьезные корректировки», — полагает Сафонов.