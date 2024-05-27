Силуанов заявил о проблемах с расчетами в Узбекистане картой «Мир»
Владельцы российских карт «Мир» испытывают трудности с оплатой в Узбекистане, банкам этих стран следует искать альтернативы, например, в виде расчетов с использованием QR-кодов, говорит министр финансов России Антон Силуанов в комментариях телеканалу «Известия».
По его словам, сложность оплаты не связана с самой картой. «Это санкционная тема, она создает риски для банков Узбекистана. Надо искать выходы», — заявил Силуанов.
Банки Узбекистана начали принимать карты «Мир» в 2020 году. Обслуживание таких карт, выпущенных международными банками, было принято в сентябре 2022 года. Как уточняли в call-центре общереспубликанского процессингового центра UZCARD, кобейджинговые карты продолжают работать в штатном режиме. Там также сообщили о планах возобновить техническое обслуживание, но не уточнили время.
Одновременно о проблемах с картами «Мир» сообщили вьетнамский BIDV, казахстанский Халык Банк, турецкий Isbank и Denizbank.
ввели санкции в отношении Национальной системы платежных карт (НСПК), оператора карт «Мир» и его гендиректора Владимира Комлева. В сентябре 2022 года американский Минфин допустил возможность повышения цен в обход ограничения соглашения с НСПК для «неамериканских финансовых организаций». Глава Центробанка Эльвира Набиуллина тогда предупреждала о намерении расширить сеть приема карт «Мир» за границей.
Сейчас эти карты принимают банки-партнеры в Абхазии, Армении, Белоруссии, Вьетнаме, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Корее, Южной Осетии и на Кубе.
Сухогруз врезался в мост в Ростове-на-Дону. Видео
Названы победители Каннского кинофестиваля.
Ники Минаж задержали в голландском аэропорту. Видео
Чем Лукашенко угостил Путина. Подробности
«Получили урок». Мантуров – об уходе Boeing и Airbus
Зеленский призвал Байдена и Си Цзиньпина на саммит по Украине
Как выбрать вино. Простые советы эксперта
На дивидендном рынке интрига — сколько заплатит одна компания?
Подборка лучших сыров под белое вино
5 вещей, которые нельзя делать, когда пользуетесь Wi-Fi в публичном месте
Как обменять акции Yandex N.V. Инструкция для тех, кто покупал в России
Фонды денежного рынка vs. накопительные счета. Что выгоднее?
Самые популярные книги о вине у россиян. Подборка