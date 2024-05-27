Силуанов заявил о проблемах с расчетами в Узбекистане картой «Мир»

В Узбекистане есть сложности с оплатой картой «Мир», необходимо искать альтернативы таким расчетам, заявил глава Минфина России. Они появились в республике в 2020 году. В феврале оператор карт «Мир» попал под санкции США

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Владельцы российских карт «Мир» испытывают трудности с оплатой в Узбекистане, банкам этих стран следует искать альтернативы, например, в виде расчетов с использованием QR-кодов, говорит министр финансов России Антон Силуанов в комментариях телеканалу «Известия» .

По его словам, сложность оплаты не связана с самой картой. «Это санкционная тема, она создает риски для банков Узбекистана. Надо искать выходы», — заявил Силуанов .

Банки Узбекистана начали принимать карты «Мир» в 2020 году. Обслуживание таких карт, выпущенных международными банками, было принято в сентябре 2022 года. Как уточняли в call-центре общереспубликанского процессингового центра UZCARD, кобейджинговые карты продолжают работать в штатном режиме. Там также сообщили о планах возобновить техническое обслуживание, но не уточнили время.

Одновременно о проблемах с картами «Мир» сообщили вьетнамский BIDV , казахстанский Халык Банк, турецкий Isbank и Denizbank .

После начала военной операции в США

ввели

санкции в отношении Национальной системы платежных карт (НСПК), оператора карт «Мир» и его

гендиректора

Владимира Комлева. В сентябре 2022 года американский

Минфин

допустил возможность повышения цен в обход ограничения соглашения с НСПК для «

неамериканских

финансовых организаций». Глава

Центробанка

Эльвира

Набиуллина

тогда

предупреждала

о намерении расширить сеть приема карт «Мир» за границей.