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Война санкций ,  
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Силуанов заявил о проблемах с расчетами в Узбекистане картой «Мир»

Силуанов призвал к поиску альтернативы расчетам картой «Мир» в Узбекистане
Сюжет
Война санкций
В Узбекистане есть сложности с оплатой картой «Мир», необходимо искать альтернативы таким расчетам, заявил глава Минфина России. Они появились в республике в 2020 году. В феврале оператор карт «Мир» попал под санкции США
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Владельцы российских карт «Мир» испытывают трудности с оплатой в Узбекистане, банкам этих стран следует искать альтернативы, например, в виде расчетов с использованием QR-кодов, говорит министр финансов России Антон Силуанов в комментариях телеканалу «Известия».

По его словам, сложность оплаты не связана с самой картой. «Это санкционная тема, она создает риски для банков Узбекистана. Надо искать выходы», — заявил Силуанов.

Банки Узбекистана начали принимать карты «Мир» в 2020 году. Обслуживание таких карт, выпущенных международными банками, было принято в сентябре 2022 года. Как уточняли в call-центре общереспубликанского процессингового центра UZCARD, кобейджинговые карты продолжают работать в штатном режиме. Там также сообщили о планах возобновить техническое обслуживание, но не уточнили время.

Одновременно о проблемах с картами «Мир» сообщили вьетнамский BIDV, казахстанский Халык Банк, турецкий Isbank и Denizbank.

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Экономика
После начала военной операции в США ввели санкции в отношении Национальной системы платежных карт (НСПК), оператора карт «Мир» и его гендиректора Владимира Комлева. В сентябре 2022 года американский Минфин допустил возможность повышения цен в обход ограничения соглашения с НСПК для «неамериканских финансовых организаций». Глава Центробанка Эльвира Набиуллина тогда предупреждала о намерении расширить сеть приема карт «Мир» за границей.

Сейчас эти карты принимают банки-партнеры в Абхазии, Армении, Белоруссии, Вьетнаме, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Корее, Южной Осетии и на Кубе.

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Антон Силуанов Минфин Узбекистан платежная система "Мир" Россия
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Антон Силуанов

министр финансов России
12 апреля 1963 года
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