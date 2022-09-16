Набиуллина заявила о сложностях с продвижением карт «Мир» за рубежом

ЦБ продолжит работу по расширению числа стран, которые принимают карты «Мир», заявила Эльвира Набиуллина. Однако она признала, что регулятор сталкивается со сложностями из-за нежелания иностранных банков попасть под санкции

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Глава Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала заявление Минфина США, в котором он пригрозил иностранным банкам вводом санкций за работу с российской платежной системой «Мир». ЦБ продолжит вести работу по расширению сети приема карт «Мир» за границей, сказала Набиуллина во время пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ, отвечая на вопрос РБК.

«Мы работаем со многими регуляторами, со многими странами, чтобы расширить географию приема карты «Мир». Но, конечно, сталкиваемся со сложностями. Вы упоминали Турцию. Когда банки в этих странах, естественно, пытаются минимизировать санкционные риски для себя, риски вторичных санкций — и такие отказы бывают. Особенно по картам, выпускаемым санкционными банками. Но мы продолжаем работать, это каждодневная, постоянная работа», — сказала Набиуллина.

15 сентября Минфин США при вводе очередного пакета санкций опубликовал разъяснение, в котором предупредил, что «неамериканские финансовые организации, которые заключают новые или расширяют нынешние соглашения с НСПК (Национальная система платежных карт, оператор карт «Мир». — РБК), рискуют поддержать усилия России по обходу санкций США». Вместе с этим США ввели санкции против главы НСПК Владимира Комлева. Сама платежная система под ограничения не попала, но, как пояснили в ведомстве, риски поддержки обхода санкций возникают из-за расширенного использования национальной платежной системы «Мир» за пределами территории России, а также потому, что НСПК обрабатывает транзакции для российских банков и может использоваться для обработки транзакций с участием других лиц.

Ограничения в отношении России позволяют санкционному департаменту Минфина США (OFAC) вводить блокирующие санкции против лиц, которые, как установлено, оказывали материальную помощь, спонсировали или предоставляли финансовую, материальную или технологическую поддержку, товары или услуги в поддержку или для любой деятельности, подлежащей санкциям. Это распространяется и на использование карт «Мир» за пределами России, следует из разъяснения.

После ухода из России в марте 2022 года международных платежных систем Visa и Mastercard у россиян остались карты только двух платежных систем, которые могут работать за границей, — «Мир» и китайской UnionPay. В настоящее время карты «Мир» за границей принимаются в Турции, Вьетнаме, Южной Корее, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии, также обсуждается возможность их работы в ряде других стран. Банк России планирует увеличить число стран, принимающих карты «Мир», до 20 стран к 2025 году и до 35 к 2030 году, писали «Ведомости».

15 сентября Financial Times сообщала, что власти США и ЕС усилят давление на Турцию из-за подключения местных банков к платежной системе «Мир». «Мы очень четко подадим сигнал о том, что, например, финансовые учреждения третьих стран не должны подключаться к платежной сети «Мир», потому что, как вы знаете, это сопряжено с некоторыми рисками уклонения от санкций», — сказал изданию западный чиновник. Также ЕС «готовит делегацию, чтобы напрямую выразить свою озабоченность [по этому поводу] турецким официальным лицам», писал FT. Также 14 сентября туристические порталы и телеграм-каналы сообщали о проблемах с приемом карт «Мир» в отелях Турции. В НСПК объясняли, что проблемы могут возникнуть с картами не всех российских, а только подсанкционных банков.