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В Молдавии предложили повысить тарифы на газ из-за нестабильных цен

«Газпром» GAZP ₽271,4 +2,11% Купить

Существующие тарифы на газ для населения Молдавии не позволяют покрывать покупку российского газа, из-за чего возникла необходимость повысить тарифы, заявил вице-премьер страны Андрей Спыну в эфире местного телеканала Jurnal.

«Расчеты показывают, что тариф [для конечных потребителей], который мы имеем сейчас, не покрывает стоимость газа, который мы покупаем у «Газпрома», а мы прекрасно знаем, что в прошлом месяце у нас было почти $1200 [за тыс. куб. м], в мае речь идет о $920. Хорошо, что к концу мая цены начали снижаться, у нас цены на газ около $900», — сказал Спыну.

По его словам, в апреле еще существовала уверенность, что Молдавия сможет оплачивать поставки российского газа, но из-за событий на Украине сложилась «беспрецедентная ситуация», когда летние цены на энергоносители летом превысили зимние.

В этой связи «Молдовагаз» попросила Национальное агентство по регулированию энергетики пересмотреть тарифы для населения: повысить их почти на 60% с 1 июня, с 14 тыс. леев (чуть больше 41 тыс. руб. по курсу ЦБ на 26 мая) за тыс. куб. м до 22 тыс. (около 65 тыс. руб.), указывает издание Nokta.

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«Газпром» и «Молдовагаз» в октябре прошлого года заключили контракт на поставки газа на пятилетний срок. Российская компания отмечала, что договор подписан «на взаимовыгодных условиях». Как пишет издание Point, Спыну указывал, что в документе прописана не точная цена за тыс. куб. м, а формула расчета, которая основана на биржевых ценах. Из-за этого каждый месяц цена варьирует. При этом «Газпром» попросил не обнародовать формулу, назвав ее коммерческой тайной, сказал молдавский вице-премьер.

Молдавия неоднократно задерживала выплаты за поставляемый российский газ, из-за чего существовала угроза прекращения поставок. При заключении нового соглашения было оговорено проведение аудита задолженностей «Молдовагаза», отмечали в министерстве инфраструктуры Молдавии.

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