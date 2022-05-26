В Британии введут налог в 25% на сверхприбыль нефтегазовых компаний

По словам главы британского Минфина Риши Сунака, новый налог временный, он будет отменен когда цены на нефть и газ вернутся к «более нормальным уровням». Налог позволит государству в ближайшие годы получить дополнительно около £5

Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images

Власти Британии введут налог на сверхприбыли нефтяных и газовых компаний в размере 25%. Об этом сообщил, выступая на слушаниях в палате общин британского парламента министр финансов Соединенного Королевства Риши Сунак.

«Мы введем временный целевой налог на прибыль в энергетике. Мы включили в новый налог новую инвестиционную льготу, а это означает, что у компаний будет новый значительный стимул для реинвестирования собственной прибыли», — сказал министр.

Решение о введении налога в течение нескольких недель обсуждалось в британском правительстве и сопровождалось ожесточенными спорами. Большинство в кабинете Бориса Джонсона возражало против такого налога, заявляя, что он угрожает инвестиционному климату в стране.

Сунак, объявляя о намерении властей ввести налог, отметил, что, согласно его замыслу, он будет временным, и его планируется начать снижать и отменить после того, как цены на нефть и газ начнут возвращаться «к исторически более нормальным уровням».

Новый налог, который, по планам властей, должен принести в бюджет около около £5, стал частью большого пакета мер, которые правительство Соединенного Королевства разработало для поддержки населения и экономики в условиях роста инфляции и цен на энергоносители.

Меры поддержки населения, в том числе, предусматривают:

Читайте на РБК Pro Pro Кастовость, стартапы, осторожность — что нужно знать о бизнесе в Индии Кастовость, стартапы, осторожность — что нужно знать о бизнесе в Индии Статьи Pro Опцион: какие ошибки могут возникнуть при его оформлении Опцион: какие ошибки могут возникнуть при его оформлении Статьи Pro Складская недвижимость: ждать ли шторма в «тихой гавани» Складская недвижимость: ждать ли шторма в «тихой гавани» Прогнозы Pro Вы хотите выплатить дивиденды акционерам. Как отказаться от моратория Вы хотите выплатить дивиденды акционерам. Как отказаться от моратория Инструкции Pro МТС неожиданно решила выплатить дивиденды. Что это значит МТС неожиданно решила выплатить дивиденды. Что это значит Статьи Pro Когда щедрость работодателя к выплатам премий заинтересует ФНС — кейсы Когда щедрость работодателя к выплатам премий заинтересует ФНС — кейсы Кейсы Pro Услуги консалтинга востребованы как никогда: чего хотят компании Услуги консалтинга востребованы как никогда: чего хотят компании Статьи Pro Телефон на стол: почему в США требуют проверить мессенджеры банкиров Телефон на стол: почему в США требуют проверить мессенджеры банкиров Статьи

компенсацию в £400 малоимущим семьям на оплату счетов за газ и электричество, всего компенсацию получат 27 млн домовладений;

дополнительную выплату в размере £650 (двумя платежами в июле и осенью) для 8 млн самых нуждающихся семей;

выплату в £300 для пенсионеров;

выплату в £150 для людей с ограниченными возможностями.

По словам Сунака, ситуация в экономике неопределенная, и при самом неблагоприятном развитии ситуации Британия по итогам года столкнется с рекордным за последние 40 лет ростом инфляции. При этом министр отметил, что правительство «не может решить сразу все проблемы».

«На протяжении этого года ситуация развивалась и становилась все более серьезной. Но правительство не позволит, чтобы люди были отброшены за черту, за которой они не смогут восстановиться», — сказал министр.

Он отметил, что стоимость всех мер господдержки, связанных с удорожанием жизни, в этом году уже составляет £37 млрд.

Ранее Сунак планировал объявить о мерах поддержки в июле, однако, по его словам, ситуация в экономике заставила сделать это раньше. Одной из главных причин этому стал высокий рост цен на энергоносители.

Ранее глава британского энергорегулятора Ofgem Джонатан Брирли заявлял, что ожидает «огромный скачок» цен на электроэнергию и увеличения затрат среднего домовладения минимум на £693 в год до среднего годового уровня в £1971. Таким образом, количество семей, тратящих на электричество не менее десятой части общего бюджета, возрастет с 5 млн до 9,6 млн. При этом Брирли также отметил значительное ухудшение условий на рынке газа, цены на который «превышали нормальный уровень более чем в десять раз».

О получении энергокомпаниями сверхприбыли на фоне роста цен на нефть и газ и нежелании вкладывать средства в расширение добычи также говорили в США. Пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки в середине марта заявляла, что многие из национальных нефтяных и газовых компаний «принимают сознательное решение о возврате денег инвесторам и акционерам посредством выкупа акций и дивидендов, вместо того чтобы достаточно расширить производство в краткосрочной перспективе, что нам необходимо».

В поддержку своих слов Псаки привела заявления американских энергетических компаний Occidental Petroleum, Pioneer Natural Resources и Marathon Oil об отсутствии планов расширять добычу в нынешних условиях.

Цены на энергоносители и, как следствие, на бензин и электроэнергию, стали расти весной из-за отказа ряда стран от поставок российской нефти и угля, а также планов Евросоюза отказаться от российского газа. При этом в России предупреждали о последствиях такого отказа. В частности, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что подобные инициативы приведут к «перекосам» на рынках, а вице-премьер Александр Новак предполагал, что ограничения поставок из России приведут к «катастрофическим последствиям», и допускал цену на нефть до $300 за баррель.

В российском МИДе предупреждали, что запрет на импорт российских энергоресурсов негативно отразится на интересах компаний и потребителей и приведет к колебаниям на мировых рынках.