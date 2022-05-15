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Bloomberg узнал о плане ЕС по покупке газа у России без нарушения санкций

Импортеры должны будут заявить о выполнении всех обязательств перед Россией после оплаты за газ в евро или долларах, говорится в плане ЕК, пишет Bloomberg, дальнейшие действия недопустимы. Польша не увидела в плане ясности
«Газпром» GAZP ₽235,52 +2,15% Купить
Газпромбанк RU000A0ZYEE5 ₽909,9 -1,29% Купить
Фото: Stoyan Nenov / Reuters
Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Еврокомиссия подготовила план по закупке российского газа, который позволит импортерам выполнить условия Москвы и при этом не нарушить санкции. В частности, европейские компании должны будут указать, что считают свои обязательства выполненными после оплаты долларами или евро в соответствии с заключенными контрактами, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Об этом ЕК сообщил правительствам европейских стран на закрытом заседании. После проведения импортерами платежа в евро или долларах и объявления о выполненных обязательствах Россия не должна требовать от них никаких дальнейших действий в отношении платежа.

Собеседники Bloomberg добавили, что Еврокомиссия решила не мешать компаниям открывать счет в Газпромбанке в американской или европейской валюте, однако не уточнила свое отношение к открытию ими рублевого счета.

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Источники Bloomberg указали, что европейские страны разделились при оценке новых рекомендаций Еврокомиссии. Германия, Венгрия, Франция и Италия в целом одобрили план, однако представители Польши сочли, что он не внес юридической ясности, призвав к обсуждению этой темы послами Евросоюза. Остальные страны, добавили собеседники агентства, отметили отсутствие конкретных указаний по открытию рублевого счета.

Немецкие компании уже одобрили план Еврокомиссии, добавил один из источников Bloomberg.

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Требования Москвы обязывают покупателей из списка «недружественных стран» открыть два счета в Газпромбанке — валютного и рублевого. После поступления оплаты на первый счет в долларах или евро банк самостоятельно конвертирует средства на Московской бирже, после чего зачисляет рубли на второй счет.

В Еврокомиссии призывали не выполнять требования России, отмечая, что это будет расценено как нарушение введенных против страны санкций. Bloomberg отмечает, что эти предупреждения были сделаны в устной форме без закрепления в документах.

Болгария и Польша в конце апреля отказались выполнять условия Москвы, «Газпром» затем приостановил поставки газа в эти страны. Ряд европейских компаний при этом отметил, что продолжат покупать газ у России даже при условии открытия счета в Газпромбанке. «Мы оплатим сумму счета, которая по-прежнему будет номинирована в евро, на счета в Газпромбанке в соответствии с запланированной процедурой», — пояснили в немецкой VNG.



 

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Евросоюз поставки газа российский газ санкции
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