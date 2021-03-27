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Застрявшее в Суэцком канале судно будут снимать с мели ВМС США

Фото: Suez Canal Authority / AP
Фото: Suez Canal Authority / AP

Американские военные помогут снять с мели контейнеровоз Ever Given, который во вторник перекрыл Суэцкий канал и полностью заблокировал судоходство. Об этом сообщает CNN со ссылкой на официальные источники в Минобороны США.

27 марта на место аварии в Египте должна прибыть группа экспертов по дноуглубительным работам с базы ВМС США на Ближнем Востоке.

«В рамках нашего активного диалога с Египтом мы предложили властям помощь в разблокировании канала. Мы консультируемся с нашими египетскими партнерами о том, как мы можем помочь наилучшим образом», — сообщил один из собеседников телеканала.

Правительство Египта приняло предложение Вашингтона, переданное через посольство США в Каире. Управление Суэцкого канала уже выразило благодарность за помощь.

Немецкая страховая компания Allianz подсчитала, что потери мировой торговли от аварии с контейнеровозом составят $6-10 млрд в неделю, передает Reuters. Эксперты Allianz отметили, что из-за блокировки Суэцкого канала сроки поставок товаров в Европу выросли сильнее, чем во время пика пандемии COVID-19.

Оператор сообщил о провале попытки снять судно с мели в Суэцком канале
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Фото:Suez Canal Authority / dpa / Global Look Press

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Михаил Котляр Михаил Котляр
Суэцкий канал США контейнеровоз судно авария
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