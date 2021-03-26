Оператор сообщил о провале попытки снять судно с мели в Суэцком канале

Фото: Suez Canal Authority / dpa / Global Look Press

Попытка снять с мели застрявший в Суэцком канале контейнеровоз Ever Given не увенчалась успехом. Об этом говорится в сообщении оператора судна, компании Berhard Shult Shipmanagment (BSS), поступившем в РБК.

«Попытка повторно спустить судно на воду сегодня, 26 марта, не увенчалась успехом», — говорится в сообщении.

Сейчас основное внимание уделяется дноуглубительным работам с целью удаления песка и грязи с левого борта в носовой части судна. «25 марта на место происшествия прибыл специализированный землесосный снаряд, способный перемещать 2000 кубометров материала каждый час», — добавили в компании.

Представители голландской компании SMIT, помогающей Египту вести работы, заявила, что 28 марта для помощи будут дополнительно привлечены два буксира тягой 220–240 т.