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Оператор сообщил о провале попытки снять судно с мели в Суэцком канале

Фото: Suez Canal Authority / dpa / Global Look Press
Фото: Suez Canal Authority / dpa / Global Look Press

Попытка снять с мели застрявший в Суэцком канале контейнеровоз Ever Given не увенчалась успехом. Об этом говорится в сообщении оператора судна, компании Berhard Shult Shipmanagment (BSS), поступившем в РБК.

«Попытка повторно спустить судно на воду сегодня, 26 марта, не увенчалась успехом», — говорится в сообщении.

Сейчас основное внимание уделяется дноуглубительным работам с целью удаления песка и грязи с левого борта в носовой части судна. «25 марта на место происшествия прибыл специализированный землесосный снаряд, способный перемещать 2000 кубометров материала каждый час», — добавили в компании.

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Представители голландской компании SMIT, помогающей Египту вести работы, заявила, что 28 марта для помощи будут дополнительно привлечены два буксира тягой 220–240 т.

В BSS добавили, что жизням 25 членов экипажа ничего не угрожает.

Контейнеровоз полностью заблокировал движение по Суэцкому каналу 23 марта. Изначально предполагалось, что работы по разблокировке судоходного пути займут два-три дня. Однако в компании Boskalis, специалисты которой пытаются сейчас снять Ever Given с мели, заявили, что на это могут уйти недели. Компании уже начали направлять свои суда в обход Африки, что увеличит время в пути примерно на неделю.

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