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Суда изменили маршруты из-за блокировки Суэцкого канала

У Суэцкого канала, заблокированного севшим на мель контейнеровозом, скопилась очередь из 240 судов. Большая часть из них еще ждет, когда канал откроется для движения, но некоторые отправились в обход
Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters
Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Из-за невозможности пройти Суэцким каналом контейнеровозы и танкеры начали менять маршруты следования, сообщил Bloomberg. Канал заблокирован севшим на мель контейнеровозом Ever Given, освободить проход планируют не раньше чем через неделю.

Суэцкий канал представляет собой кратчайший круглогодично доступный морской путь из Азии в Европу. Он сокращает этот маршрут по меньшей мере на 8 тыс. км. Также через него идет один из путей, соединяющих порты США и Дальнего Востока. Длина канала — 193 км, ширина — более 200 м. Через него проходит до 12% всего объема мировой торговли. Ежемесячно через канал провозится около 51 млн т контейнеров с товарами, также через него идут танкеры с нефтью и газом. В среднем через канал проходят до 50 судов в день.

По данным Bloomberg, за время блокировки в очереди с обоих концов скопилось примерно 240 судов — контейнеровозов и танкеров. Накануне Reuters сообщил, что из-за блокировки Суэцкого канала в пути сейчас задерживаются 16 танкеров, на борту которых находится 870 тыс. т нефти и 670 тыс. т нефтепродуктов.

Закрытие Суэцкого канала, как пишет Bloomberg, вынуждает некоторых судовладельцев изменять маршруты следования. Обход Африки увеличивает срок плавания для больших судов на несколько недель. Аналитик компании Kpler Ребекка Чиа сообщила, что, по ее подсчетам, по меньшей мере семь судов, перевозящих СПГ, отказались от маршрута, ведущего через Суэцкий канал, из-за его блокировки. Два судна, везущих товары из США в Азию, также отклонились от курса и направились в сторону мыса Доброй Надежды.

Рэнди Гивенс, старший вице-президент Jefferies LLC, в разговоре с Bloomberg заявил, что суда начнут массово уходить на маршрут в обход Африки в том случае, если его блокировка продлится больше двух недель. Минимальный срок разблокировки, который сейчас называют администрация Суэцкого канала и аналитики, составляет неделю. А глава компании Boskalis, специалисты которой участвуют в операции по снятию Ever Given с мели, говорил, что на устранение аварии может потребоваться несколько недель.

Bloomberg оценил влияние блокировки Суэцкого канала на цены на перевозки
Бизнес
Фото:Suez Canal Authority / AP

Факт, что суда начали выбирать маршрут вокруг Африки, также фиксирует сервис мониторинга судов Lloyd's List Intelligence, написала в своем Twitter аналитик этой компании Мишелль Блокманн. К мысу Доброй Надежды направился контейнеровоз Ever Greet — судно той же серии, что и севший на мель Ever Given, и находящееся под управлением того же оператора.

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Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев, Виктория Полякова Виктория Полякова
Суэцкий канал грузоперевозки
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