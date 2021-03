Суда изменили маршруты из-за блокировки Суэцкого канала

Факт, что суда начали выбирать маршрут вокруг Африки, также фиксирует сервис мониторинга судов Lloyd's List Intelligence, написала в своем Twitter аналитик этой компании Мишелль Блокманн. К мысу Доброй Надежды направился контейнеровоз Ever Greet — судно той же серии, что и севший на мель Ever Given, и находящееся под управлением того же оператора.