В Суэцком канале начали углублять дно вокруг севшего на мель судна

Для этого используются земснаряды. Также экскаваторы удаляют песок из района передней части судна, а гигантские буксиры пытаются стянуть застрявший контейнеровоз с мели

В Суэцком канале начались работы по углублению дна вокруг севшего на мель контейнеровоза Ever Given, говорится в сообщении Управления Суэцкого канала.

Дноуглубительные работы ведутся по периметру судна с помощью земснарядов. В работах также принимают участие экскаваторы, которые удаляют песок в районе передней части контейнеровоза, и гигантские буксиры, пытающиеся вытянуть его в более глубокую часть канала.

Управление также рассчитывает на то, что голландская компания SMIT будет консультировать египетских специалистов по техническим вопросам плавучести контейнеровоза. Специалисты компании прибыли на место посадки Ever Given на мель и приняли участие во встрече, на которой обсуждались возможные сценарии снятия судна.

Застрявшее судно полностью заблокировало движение по Суэцкому каналу 23 марта. Изначально предполагалось, что работы по разблокировке судоходного пути займут два-три дня. Однако позже глава компаний Boskalis, специалисты которой пытаются сейчас снять Ever Given с мели, Питер Бердовски заявил, что на это могут уйти недели. «Возможно, нам потребуется комбинировать разные методы — снятие с судна контейнеров, топлива и воды, использование буксиров и размывку песка», — отмечал он.