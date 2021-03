Возможный срок разблокировки Суэцкого канала оценили в несколько недель

Застрявший в Суэцком канале контейнеровоз сравнили с огромным выбросившимся на берег китом. Если судно не удастся снять с мели в ближайшее время, остановка движения по каналу станет самой продолжительной почти за полвека

Фото: Suez Canal Authority / AP

На то, чтобы освободить севший на мель контейнеровоз Ever Given и разблокировать движение по Суэцкому каналу, может потребоваться несколько недель. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Питера Бердовски, главу компании Boskalis, специалисты которой пытаются сейчас снять Ever Given с мели.

«Нельзя исключить, что на это уйдут недели, все зависит от того, как будет складываться ситуация. Он [контейнеровоз] сейчас как огромный выбросившийся на берег кит. На песке оказалась огромная тяжесть. Возможно, нам потребуется комбинировать разные методы — снятие с судна контейнеров, топлива и воды, использование буксиров и размывку песка», — пояснил Бердовски.

О трудностях, сопровождающих операцию по снятию судна с мели, предупредила своих клиентов и компания GAC. Накануне, 24 марта, администрация Суэцкого канала сообщила, что в операции по освобождению застрявшего контейнеровоза принимают участие восемь буксиров.

Video

Опрошенные Reuters эксперты полагают, что если трасса не будет разблокирована в течение еще суток-двух, то владельцы судов могут начать направлять те по маршруту в обход Африки, что увеличит сроки движения примерно на неделю. По оценке главы аналитиков компании Banchero Costa & Co Ральфа Лещински, маршрут в обход Мыса Доброй Надежды удлинит путь грузовых судов, курсирующих между Европой и Азией, в среднем на две недели, что увеличит стоимость перевозок и приведет к срыву графиков.