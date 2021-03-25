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Возможный срок разблокировки Суэцкого канала оценили в несколько недель

Застрявший в Суэцком канале контейнеровоз сравнили с огромным выбросившимся на берег китом. Если судно не удастся снять с мели в ближайшее время, остановка движения по каналу станет самой продолжительной почти за полвека
Фото: Suez Canal Authority / AP
Фото: Suez Canal Authority / AP

На то, чтобы освободить севший на мель контейнеровоз Ever Given и разблокировать движение по Суэцкому каналу, может потребоваться несколько недель. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Питера Бердовски, главу компании Boskalis, специалисты которой пытаются сейчас снять Ever Given с мели.

«Нельзя исключить, что на это уйдут недели, все зависит от того, как будет складываться ситуация. Он [контейнеровоз] сейчас как огромный выбросившийся на берег кит. На песке оказалась огромная тяжесть. Возможно, нам потребуется комбинировать разные методы — снятие с судна контейнеров, топлива и воды, использование буксиров и размывку песка», — пояснил Бердовски.

О трудностях, сопровождающих операцию по снятию судна с мели, предупредила своих клиентов и компания GAC. Накануне, 24 марта, администрация Суэцкого канала сообщила, что в операции по освобождению застрявшего контейнеровоза принимают участие восемь буксиров.

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Опрошенные Reuters эксперты полагают, что если трасса не будет разблокирована в течение еще суток-двух, то владельцы судов могут начать направлять те по маршруту в обход Африки, что увеличит сроки движения примерно на неделю. По оценке главы аналитиков компании Banchero Costa & Co Ральфа Лещински, маршрут в обход Мыса Доброй Надежды удлинит путь грузовых судов, курсирующих между Европой и Азией, в среднем на две недели, что увеличит стоимость перевозок и приведет к срыву графиков.

По данным Wood Mackenzie, из-за блокировки Суэцкого канала в пути сейчас задерживаются 16 танкеров, на борту которых находится 870 тыс. т нефти и 670 тыс. т нефтепродуктов. Однако еще более негативно ситуация может сказаться на контейнерных перевозках — через Суэцкий канал проходит около трети всего такого трафика и более 10% всех грузовых перевозок морем.

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Фото:Autoridad del Canal de Suez / AP

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Застрявший контейнеровоз полностью заблокировал движение по Суэцкому каналу, который остается перекрытым с 23 марта. Если канал останется заблокированным на несколько недель, это станет самой продолжительной его остановкой со времен арабо-израильских войн 1967 года и 1973 года. Тогда движение по Суэцкому каналу, превратившемуся в линию фронта, было остановлено на восемь лет — с 1967 по 1975 год, а полтора десятка проходивших в момент начала блокады по каналу судов в итоге простояли все эти годы в являющемся частью трассы Большом Горьком озере.

После этого движение по каналу время от времени останавливалось из-за «ДТП» с проходящими по нему судами, однако как правило задержка составляла лишь несколько часов. Однако в 2004 году движение оказалось перекрыто сразу на три дня — с 6 по 9 ноября. Тогда в канале застрял севший на мель танкер компании «Совкомфлот» Tropic Brilliance, на борту которого находилось более 140 тыс. т нефти. Чтобы снять судно с мели, тогда пришлось перекачать часть груза на меньший по размеру танкер.

Автор
Евгений Калюков Евгений Калюков
Суэцкий канал контейнеровоз
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