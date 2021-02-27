S&P назвало три ключевых риска для России в 2021 году

«Мы не ожидаем крайних мер, например таких, как запрет со стороны США на торговлю российским суверенным долгом на вторичном рынке», — считает ведущий аналитик S&P. «США, вероятно, постараются избежать использования доллара как оружия в глобальной финансовой системе», — добавил он. Базовый сценарий S&P — выборочные санкции против индивидов, несистемных банков и неэнергетических компаний. Нацеленность нового президента США Джо Байдена на восстановление хороших отношений с союзниками, включая Европу, и тесные связи России и Европы в сфере энергоносителей будут сдерживать негативные санкционные сценарии, полагают в S&P.

Аналогичного официального мнения придерживается Fitch Ratings. Базовый сценарий Fitch не предполагает санкций, препятствующих обслуживанию существующего государственного долга и долларовым транзакциям российских госбанков. И только тюремный приговор Алексею Навальному, основателю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России иностранным агентом) «несколько повышает вероятность точечных санкций Евросоюза», отмечало агентство в январе.

Потенциальные новые санкции не будут иметь сильного влияния на экономику России или ее суверенный долг, согласна старший экономист британской Oxford Economics Евгения Слепцова. Европейские министры после встречи 22 февраля дали понять, что предстоящие санкции ЕС будут направлены против конкретных лиц, причастных к аресту и приговору Навальному по делу «Ив Роше». «Мы не ожидаем, что санкции США будут жестче, чем европейские, поэтому их влияние на российскую экономику и рынки активов будет пренебрежимо малым», — написала Слепцова в аналитической записке 23 февраля (есть у РБК). Администрация Байдена в ближайшее время может пойти на некоторые новые меры, но они вряд ли окажут более широкое экономическое воздействие на Россию, поскольку США хотят оставить в запасе «боеприпасы» на случай будущих кризисов в российско-американских отношениях, считает Слепцова.

Риск наращивания расходов

Рейтинговые агентства традиционно относят к сильным сторонам России макроэкономическую стабильность, выражающуюся в надежной и консервативной бюджетной политике, низком уровне госдолга и значительных резервах, относительно низкой инфляции и стабильно положительном сальдо платежного баланса. Однако на фоне коронакризиса правительству России пришлось временно отступить от бюджетного правила, чтобы профинансировать антикризисные расходы, нарастить госдолг на 5,4 трлн руб., а инфляция по итогам года вышла за пределы четырехпроцентного таргета ЦБ, составив 4,9%.

Минфин России ставит целью полностью вернуться к бюджетному правилу в 2022 году. Но есть риск, что власти будут тратить больше денег, чем запланировано исходя из постепенной фискальной консолидации 2021–2023 годов, предупреждало рейтинговое агентство Fitch. По мнению его аналитиков, протестная активность может привести к тому, что власти решат увеличить расходы перед выборами в Госдуму в сентябре 2021 года. Реальные располагаемые доходы населения в 2020 году упали на 3,5% и теперь отстают более чем на 10% от уровня 2013 года.

Возможность для президента Владимира Путина переизбраться в 2024 году после состоявшихся летом конституционных поправок «несколько улучшила видимость» политического будущего страны в краткосрочной перспективе, но не уменьшила неопределенность относительно преемника власти, когда Путин покинет свой пост, отмечало S&P в январе 2021 года, когда подтвердило российский суверенный рейтинг на уровне BBB- со стабильным прогнозом.