Госдума приняла пенсионную реформу в основном чтении

Госдума во втором чтении одобрила проект пенсионной реформы с учетом предложенных президентом смягчений: пенсионный возраст будет поэтапно повышен с 2019 года для женщин с 55 до 60 лет, а для мужчин — с 60 до 65 лет. Законопроект в ключевом чтении поддержали 326 депутатов, 59 парламентариев выступили против реформы, один воздержался. РБК следил за трансляцией заседания на сайте нижней палаты парламента.
Ко второму чтению к правительственному законопроекту о повышении пенсионного возраста были представлены 284 поправки, следует из сводной таблицы поправок. Однако комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов (ответственный при рассмотрении законопроекта) 24 сентября рекомендовал к принятию только поправки, предложенные президентом и фракцией «Единая Россия». Правительство не представило ни одной поправки к проекту пенсионной реформы.
Все поправки президента были одобрены депутатами единогласно, за проголосовали 385 депутатов, противников и воздержавшихся не было. «Мы в этом вопросе с вами нашли консенсус, и все поддержали поправки президента», — отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя результаты голосования.
Двое депутатов от КПРФ — Валерий Рашкин и Денис Парфенов — пришли на пленарное заседание Госдумы в футболках, на которых были изображены перечеркнутые цифры 63/65. Такие параметры нового пенсионного возраста были предложены правительством в первоначальной редакции проекта пенсионной реформы. Володин в ответ отметил, что на зарплату депутата можно купить пиджак и галстук. «У нас заработная плата выше намного, чем у тех, кто нас избирал. У всех, кто в зале, зарплата позволяет купить костюм и галстук», — подчеркнул спикер нижней палаты парламента.
Поправки президента
В конце августа Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам, в котором поддержал пенсионную реформу и предложил к ней ряд смягчающих корректировок. Главное изменение коснулось женщин, для них президент предложил снизить предлагаемый правительством возраст выхода на пенсию с 63 до 60 лет. Путин объяснил необходимость именно так смягчить пенсионную реформу «особым, бережным» отношением к женщинам в России. Таким образом, пенсионный возраст для мужчин и для женщин будет повышен одинаково — на пять лет, переходный период продлится десять лет — до 2028 года.
Глава государства предложил предоставить право досрочного выхода на пенсию многодетным матерям, а гражданам, которым предстояло выйти на пенсию по старому законодательству в 2019 и 2020 годах, — возможность выхода на пенсию на полгода раньше нового пенсионного возраста.
Путин напомнил о не вступившей в силу норме закона о 25-процентной надбавке к фиксированной части пенсии сельским жителям и предложил начать выплачивать ее с 2019 года. Для защиты людей предпенсионного возраста (по инициативе Путина понятие предпенсионного возраста расширяется с двух до пяти лет до пенсии на время переходного периода) он предложил повысить для них пособия по безработице до 11280 руб., а также ввести уголовную ответственность для работодателей за увольнение или отказ принять на работу предпенсионеров. Госдума во вторник, 25 сентября, одобрила в третьем, окончательном чтении соответствующие поправки в Уголовный кодекс — они предусматривают обязательные работы и штраф для работодателей.
Между первым и вторым
Первое чтение пенсионного законопроекта состоялось 19 июля, тогда против реформы выступили все оппозиционные фракции — КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия», большинством голосов депутатов «Единой России» законопроект был одобрен. В российских городах прошли митинги и акции протеста против пенсионной реформы, организованные сторонниками оппозиционера Алексея Навального, КПРФ, ЛДПР, «Справедливой Россией» и профсоюзами. В единый день голосования 9 сентября протесты, организованные сторонниками Навального, охватили более 20 городов. Социологи ВЦИОМ и ФОМ зафиксировали снижение рейтингов президента Владимира Путина, премьер-министра Дмитрия Медведева и партии «Единая Россия».
Госдума одобрила и поправки, предложенные фракцией «Единая Россия» и поддержанные президентом. Поправками единороссов предусматривается сокращение предложенного правительством стажа, дающего право на досрочный выход на пенсию, на три года (для мужчин — с 45 до 42 лет, для женщин — с 40 до 37 лет), а также сохранение сроков назначения накопительной пенсии в старых границах пенсионного возраста (то есть с 60 и 55 лет для мужчин и женщин) для граждан, которые принимали участие в ее формировании. Согласно одобренным поправкам, Пенсионный фонд России будет передавать министерствам, региональным властям и работодателям информацию для предоставления предпенсионерам налоговых льгот, мер социальной защиты и социальной помощи. Кроме того, в ближайшие два года граждане, которые могли начать получать социальную пенсию по старому законодательству в 2019 и 2020 годах, смогут получать социальную пенсию на полгода раньше нового пенсионного возраста, следует из поддержанных Госдумой изменений пенсионного законопроекта. Согласно проекту пенсионной реформы, возраст, дающий право на получение социальной пенсии, предлагается постепенно увеличивать до 65 лет для женщин и 70 лет для мужчин.