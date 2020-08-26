Российский бизнес усомнился в способности пережить вторую волну COVID-19

Большинство предпринимателей в России оценили в 50% и менее шансы выдержать удар второй волны COVID-19, показал опрос компаний. Более 40% сообщили, что не смогут заплатить налоги, чья выплата была отложена в рамках господдержки

Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС

Большинство (77%) российских предпринимателей оценили в 50% и менее шансы на выживание их компании в случае повторного введения режима карантина в связи с рисками второй волны COVID-19, следует из результатов мониторинга состояния бизнеса и эффективности мер господдержки, проводимого аппаратом уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова.

В августовском опросе приняли участие руководители и владельцы 1035 компаний из всех регионов России. Среди респондентов 20,25% представляют сферу непродовольственной торговли, почти 10% — обрабатывающие производства, 9% участников опроса работают в строительной сфере, 7% — в туризме и т.д.

Главные проблемы бизнеса

Основной проблемой для бизнеса в посткарантинный период оказался стагнирующий спрос в экономике — 67,2% респондентов отметили, что потребительской спрос так и не вернулся на докризисный уровень. Более половины предпринимателей сообщили, что спрос на их продукцию восстановился только на 50% и менее по отношению к тому же периоду 2019 года, а 25% считают, что спрос — менее 20% от прошлогоднего.

46,4% респондентов сообщили о снижении финансовых показателей, следует из результатов мониторинга бизнес-омбудсмена. Занятость удалось в целом удержать: больше половины компаний отметили, что штатная численность сотрудников на текущий момент по отношению к тому же периоду 2019 года составила 80–100%.