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Российский бизнес усомнился в способности пережить вторую волну COVID-19

Большинство предпринимателей в России оценили в 50% и менее шансы выдержать удар второй волны COVID-19, показал опрос компаний. Более 40% сообщили, что не смогут заплатить налоги, чья выплата была отложена в рамках господдержки
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Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС
Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС

Большинство (77%) российских предпринимателей оценили в 50% и менее шансы на выживание их компании в случае повторного введения режима карантина в связи с рисками второй волны COVID-19, следует из результатов мониторинга состояния бизнеса и эффективности мер господдержки, проводимого аппаратом уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова.

В августовском опросе приняли участие руководители и владельцы 1035 компаний из всех регионов России. Среди респондентов 20,25% представляют сферу непродовольственной торговли, почти 10% — обрабатывающие производства, 9% участников опроса работают в строительной сфере, 7% — в туризме и т.д.

Главные проблемы бизнеса

Основной проблемой для бизнеса в посткарантинный период оказался стагнирующий спрос в экономике — 67,2% респондентов отметили, что потребительской спрос так и не вернулся на докризисный уровень. Более половины предпринимателей сообщили, что спрос на их продукцию восстановился только на 50% и менее по отношению к тому же периоду 2019 года, а 25% считают, что спрос — менее 20% от прошлогоднего.

46,4% респондентов сообщили о снижении финансовых показателей, следует из результатов мониторинга бизнес-омбудсмена. Занятость удалось в целом удержать: больше половины компаний отметили, что штатная численность сотрудников на текущий момент по отношению к тому же периоду 2019 года составила 80–100%.

Бизнес замедлил деловую активность после всплеска в июне
Экономика
Фото: ean Gallup / Getty Images

Ослабление карантинных ограничений и меры господдержки (отсрочка по уплате налогов и кредитов, мораторий на проверки и банкротства, зарплатные кредитные программы и гранты на выплаты сотрудникам) обеспечили оживление малого и среднего бизнеса в июне, но последствия пандемического кризиса продолжают сдерживать деловую активность, подтверждают результаты опроса Промсвязьбанка и «Опоры России» среди более чем 1,6 тыс. компаний. Но не восстановившиеся доходы населения и потребительский спрос продолжают негативно сказываться на выручке предприятий.

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Реальные располагаемые доходы россиян во втором квартале 2020 года, на который пришелся пик пандемии и ограничительных мер, упали сразу на 8%, что стало рекордным сокращением с начала века. Доля предпринимательских доходов в структуре всех денежных доходов населения в этот период снизилась до 3,5% (еще в первом квартале текущего года на них приходилось 5,9% доходов россиян).

В целом российский ВВП, по предварительной оценке Росстата, во втором квартале снизился на 8,5% в годовом выражении.

Более 40% предприятий, принявших участие в мониторинге, заявили, что не смогут восстановиться и выполнить отложенные обязательства перед государством, на отсрочку которых оно пошло в качестве меры поддержки. Самые большие опасения у бизнеса вызывает перспектива уплаты налогов за 2020 год.

Почти треть российских компаний увидели угрозу собственного банкротства
Экономика
Фото: Евгения Новоженина / Reuters

Одновременно более 22% предпринимателей считают, что каждая вторая компания региона в их отрасли находится под угрозой банкротства, следует из итогов мониторинга. Как отмечал ЦСР по результатам апрельского исследования во время острой фазы кризиса, более половины компаний из числа находящихся под угрозой финансовой несостоятельности (58%) не подпадают под введенный в начале апреля полугодовой мораторий на банкротства. Он затронул только наиболее пострадавшие отрасли, системообразующие и стратегические предприятия.

Автор: Юлия Старостина
Теги: пандемия, бизнес, кризис, налоги
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